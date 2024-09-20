快訊／半夜偷機車零件害房子燒起來！　街友闖禍逃了…釀7傷

▲高雄市鳳山2戶7口受傷送醫火警，警方抓到縱火嫌犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鳳山區和興街今天（20日）凌晨一點發生火災，停放於住家騎樓內自小客車燃燒，造成2戶民宅總共7人受輕傷送醫。警方調閱監視器，發現55歲利男涉嫌縱火，初步了解，他當時正在拆解被害人家前機車，打算偷走零件，結果竟導致機車起火，全案依縱火罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

初步了解，縱火犯嫌利男是街友，他當時在鳳山和興街一戶住家門口，拆解停放在被害人家前的機車，打算偷走機車零件，搞了大約30分鐘，後來不明原因導致機車起火，利男見狀便騎腳踏車逃逸。

利姓男子先是坦承偷機車零件意外釀成火警，後又改口表示當時正下雨，於是躲在民宅騎樓躲雨邊抽菸，後不慎菸蒂未熄引發著火，因緊張而離開現場。

▲高雄市鳳山2戶7口受傷火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鳳山2戶7口受傷火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

機車起火後，波及到一旁機車及自小客，火勢後續延燒到2戶住家，經消防隊以水柱將火燄撲滅，屋內5人張女（57歲）盧男（65歲）送阮綜合醫院、盧男（9歲）、盧男（5歲）及郭女（36歲）送大東醫院就醫。另隔壁屋內2人劉男 （77歲）及謝女（74歲）送大同醫院就醫，均為輕微性嗆傷，經送醫治療無大礙。

鳳山分局成立專案小組，沿途調閱相關監視器，今日3時許在鳳山體育館附近停車場查獲縱火犯嫌55歲的利男，並帶返成功派出所調查。經被害人全家指認皆不認識該男子，全案依縱火罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。