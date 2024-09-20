　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

旁邊騎士看一眼！高雄重機男抓狂「安全帽狠K」　還噴辣椒水

記者吳奕靖、郭玗潔／高雄報導

高雄22歲謝姓男騎士騎著重機，行經忠誠路與凱旋四路口時，只因看了隔壁重機騎士一眼，雙方竟爆發口角衝突，對方拿安全帽狠K謝男頭部並噴辣椒水後，便騎車揚長而去。警方接獲報案，循線緝捕涉嫌人到案，偵訊後依傷害、恐嚇等罪嫌偵辦。

▲▼高雄一名重機騎士在路口被看一眼，竟和對方爆衝突。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名重機騎士不滿在路口被看一眼，竟上前和對方爆發衝突。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

據了解，謝姓男子騎乘普重機行經忠誠路與凱旋四路口，因看了一下隔壁重機車騎士一眼，對方竟一路追到班超路與凱旋四路口與謝男理論，雙方發生口角爭執，該騎士抓狂猛爆粗口，狠踹謝男機車，還用安全帽攻擊謝的頭部及手部，甚至狂噴辣椒水，路過民眾看不下去上前制止，謝男隨即上車往班超路方向落跑。

▲▼高雄一名重機騎士在路口被看一眼，竟和對方爆衝突。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市警局前鎮分局於18日晚間7時獲報，指稱在高雄市前鎮區班超路與凱旋四路路口有糾紛情事，立即派遣一心路派出所線上警力到場查處。前鎮分局也成立專案小組調閱監視器偵辦，已掌握特定涉案人將向請高雄地檢署申請拘票，緝捕涉嫌人到案，並依刑法傷害、恐嚇等罪嫌偵辦。

警方呼籲，凡事都應理性，遵守法律，警方對於暴力等犯罪滋擾行為都將依法嚴辦到底，不容有重大違法脫序行為發生，以確保轄區治安平穩。

ET快訊
16歲高中生來不及逃…樓梯口喪命　校方悲：守規矩好學生
越式小吃店13人腹瀉狂吐！　衛生局勒令停業
快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　現場綠委歡呼加油
快訊／營建股一片慘綠！　15檔重挫
網紅星期天56萬粉專疑被盜！　變「1男摟2女」大頭貼
直擊／好市多iPhone 16省超過千元！　256G搶到剩1
快訊／央行重手！營建股崩了　重挫逾7%
快訊／新會期秒開戰！民眾黨團包圍NCC主委嗆「滾出去」
「反指標女神」7月才訂預售屋！　怒哀號：只是想換房

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遇惡火來不及逃…16歲高中生樓梯口喪命　校方悲曝：守規矩好學生

高雄護理師「開假戒菸班」偽造照片報帳A錢　檢廉搜索4人交保

羅東越式小吃店13人腹瀉狂吐！生熟食交雜釀禍　衛生局勒令停業

蹭電仔最高境界！吊帶女奧客拒消費　插腰嗆店員：這裡不是你家

「台灣是詐騙天堂」父被騙3千萬女跨海控訴　12吸血騙徒被起訴

旁邊騎士看一眼！高雄重機男抓狂「安全帽狠K」　還噴辣椒水

北市三寶騎士「專用道迴轉」險被公車輾過　驚悚畫面曝光

妻被抓包晚歸直接不裝了　夫報失蹤找3年心寒放生

高雄惡火！14歲弟全身40%燙傷插管　1家4口合照6行字惹鼻酸

街頭鬥毆片假的！「等下這樣拍」露餡　2攝影3打架5屁孩慘了

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

遇惡火來不及逃…16歲高中生樓梯口喪命　校方悲曝：守規矩好學生

高雄護理師「開假戒菸班」偽造照片報帳A錢　檢廉搜索4人交保

羅東越式小吃店13人腹瀉狂吐！生熟食交雜釀禍　衛生局勒令停業

蹭電仔最高境界！吊帶女奧客拒消費　插腰嗆店員：這裡不是你家

「台灣是詐騙天堂」父被騙3千萬女跨海控訴　12吸血騙徒被起訴

旁邊騎士看一眼！高雄重機男抓狂「安全帽狠K」　還噴辣椒水

北市三寶騎士「專用道迴轉」險被公車輾過　驚悚畫面曝光

妻被抓包晚歸直接不裝了　夫報失蹤找3年心寒放生

高雄惡火！14歲弟全身40%燙傷插管　1家4口合照6行字惹鼻酸

街頭鬥毆片假的！「等下這樣拍」露餡　2攝影3打架5屁孩慘了

神引導大谷達成51轟51盜　栗山英樹稱讚四刀流：很有翔平風格

果然是劉在錫！　國稅局驚呆「怎麼查都零瑕疵」：國寶級誠實申報

台北人限定！「攜帶身分證正本」蔣萬安請看電影　2場次資訊曝光

「老人只記得過去」　枋寮警南下找到想恆春老家的住民

中國有望解禁日水產！　日媒爆：開「1條件」要日本答應

遇惡火來不及逃…16歲高中生樓梯口喪命　校方悲曝：守規矩好學生

逾500名會員點數遭盜「高鐵將贈點回補」 再設把關機制　

高雄護理師「開假戒菸班」偽造照片報帳A錢　檢廉搜索4人交保

金管會撂重話中信金退出！　彭博：正在評估不買新光金

遠傳iPhone16開賣祭「蘋果大三喜」　總經理展親民陪幸運果粉辦門號

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

澎湖「墜機大量傷亡」演習警報嚇民眾　縣長道歉

死刑釋憲今宣布　若違憲如同宣布廢死

即／台南油罐車、機車擦撞　女騎士「頭部變形」慘死

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

快訊／鳳山凌晨2火警困12人！　國二、高二少年1死1命危

快訊／落水36小時！嘉義赤蘭溪國中生找到了

「蝸牛小米粽」3死中毒案　腎臟醫揭疑點

快訊／國1南林口段2轎車碰撞！女駕駛拋飛車外慘死

快訊／北市洲美高架橋3車碰撞！小貨車側翻

高雄惡火夫妻逃生急喊：兒還在裡面　

民進黨「四連霸議員」涉詐數百萬助理費　聲押禁見

即／鳳山和興街縱火嫌犯落網　燒機車釀7傷

更多熱門

相關新聞

高雄民宅惡火釀1死！父母常曬4口幸福照

高雄民宅惡火釀1死！父母常曬4口幸福照

高雄市鳳山區新安街今(20日)凌晨發生一起火警，造成一名16歲吳姓高中生身亡，14歲弟弟全身40%面積燒燙傷，目前插管仍在加護病房急救。吳父和吳母的臉書上常曬一家四口合照，如今幸福畫面不再，令人惋惜。

偷機車零件害火警　街友闖禍逃跑釀7傷

偷機車零件害火警　街友闖禍逃跑釀7傷

高雄惡火夫妻逃生急喊：兒還在裡面　

高雄惡火夫妻逃生急喊：兒還在裡面　

即／鳳山和興街縱火嫌犯落網　燒機車釀7傷

即／鳳山和興街縱火嫌犯落網　燒機車釀7傷

高雄鳳山透天厝火警！　兄死弟命危

高雄鳳山透天厝火警！　兄死弟命危

關鍵字：

路口衝突高雄重機騎士暴力攻擊警方偵辦

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

紀卜心3度被炎上「道歉了」

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

葉珂被爆懷孕！　黃曉明聚會狂加菜：我家孕婦要吃

快訊／大谷翔平達成「51-51」　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面