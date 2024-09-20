旁邊騎士看一眼！高雄重機男抓狂「安全帽狠K」　還噴辣椒水

記者吳奕靖、郭玗潔／高雄報導

高雄22歲謝姓男騎士騎著重機，行經忠誠路與凱旋四路口時，只因看了隔壁重機騎士一眼，雙方竟爆發口角衝突，對方拿安全帽狠K謝男頭部並噴辣椒水後，便騎車揚長而去。警方接獲報案，循線緝捕涉嫌人到案，偵訊後依傷害、恐嚇等罪嫌偵辦。

▲高雄一名重機騎士不滿在路口被看一眼，竟上前和對方爆發衝突。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

據了解，謝姓男子騎乘普重機行經忠誠路與凱旋四路口，因看了一下隔壁重機車騎士一眼，對方竟一路追到班超路與凱旋四路口與謝男理論，雙方發生口角爭執，該騎士抓狂猛爆粗口，狠踹謝男機車，還用安全帽攻擊謝的頭部及手部，甚至狂噴辣椒水，路過民眾看不下去上前制止，謝男隨即上車往班超路方向落跑。

高雄市警局前鎮分局於18日晚間7時獲報，指稱在高雄市前鎮區班超路與凱旋四路路口有糾紛情事，立即派遣一心路派出所線上警力到場查處。前鎮分局也成立專案小組調閱監視器偵辦，已掌握特定涉案人將向請高雄地檢署申請拘票，緝捕涉嫌人到案，並依刑法傷害、恐嚇等罪嫌偵辦。

警方呼籲，凡事都應理性，遵守法律，警方對於暴力等犯罪滋擾行為都將依法嚴辦到底，不容有重大違法脫序行為發生，以確保轄區治安平穩。