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社會 社會焦點 保障人權

高雄1家5口困火窟！夫妻逃生急喊：兒還在裡面　72歲嬤跳樓逃生

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區新安街今(20日)凌晨發生一起火警，造成一名16歲吳姓高中生身亡，14歲弟弟命危。事發當時，屋主母親從2樓跳下求生，4、5名鄰居在底下接人，但下雨手滑沒接到；後來有鄰居拿出長梯救下屋主夫妻，兩人獲救後焦急狂喊：「2個孩子還在裡面」，不過火勢太大，消防隊入屋搜救後，2個孩子都傷重被送往醫院搶救。

▲▼鳳山火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鳳山透天厝今日凌晨發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

事故發生在20日凌晨1點多，警消獲報，鳳山區新安街一棟3樓透天厝發生火警，消防隊出動23車48人前往救援，發現起火點是在一樓客廳，屋內家具雜物全面燃燒。

▲▼鳳山火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼屋主夫妻、屋主母親及時獲救。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼鳳山火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

這棟透天厝住了吳姓一家5人，分別是46歲吳姓屋主、45歲鄭姓屋主太太、16歲大兒子、14歲小兒子以及72歲阿嬤。當時屋主的母親從2樓跳下逃生，隨後鄰居搬出長梯協助屋主夫妻脫困，不過住在3樓的兄弟卻被困在火場。

火勢撲滅後，消防隊員進入屋內搜索，發現吳姓兄弟檔都倒臥在2樓樓梯口，被救出時已無生命跡象，經送醫搶救後，16歲哥哥傷重身亡，14歲弟弟搶回一命。

▲▼鳳山火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲兩兄弟被救出時都已無呼吸心跳。（圖／記者許宥孺翻攝）

協助救援的鄰居表示，當時火很大，整個客廳紅通通的，消防隊還沒到場，屋主的媽媽站在二樓欄杆邊緣，自行跳下逃生，3、4名鄰居在底下幫忙接她，但當時下雨手很滑，所以沒接到，跳下來後摔到地上，短暫昏厥。兒子和媳婦也是從2樓跳下，但鄰居拿出長梯將這對夫妻接下。

▲▼鳳山火警。（圖／記者吳世龍攝）

▲鄰居協助救援時也不慎受傷。（圖／記者吳世龍攝）

在救援過程中，鄰居也不慎受傷，不過屋主夫妻、屋主媽媽陸續獲救後，發現還有一對兄弟未救出，消防隊於火勢控制後入屋搜索，其中一人被救出時在擔架上人工呼吸，另一名就被送上救護車載往醫院了。

另一名協助救援的鄰居表示，凌晨聞到異味，下樓時發現吳家整棟冒出火煙，屋主夫妻坐在1樓頂的鐵皮屋等待救援，他拿長梯將他們救下。屋主夫妻焦急地說，兩個小孩還在裡面沒出來，直到消防隊入屋搜救才找到人，但傷勢嚴重緊急送醫。

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