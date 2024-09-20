官員爆黎巴嫩爆炸前　以色列曾警告美國：將採取「軍事行動」

▲ 官員爆料，以色列在爆炸案發生前曾警告美方。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩真主黨接連發生呼叫器（BB Call）及對講機連環爆，累計37人死亡、約3000人受傷。美國多次強調事前對此並不知情，如今有官員披露，以色列曾於17日在電話中警告美國國防部長，將在黎巴嫩採取「軍事行動」，但未說明是何種行動。

根據《美聯社》，美國官員19日透露，以色列17日曾透過電話警告美國防長奧斯汀（Lloyd Austin），將在黎巴嫩採取軍事行動，但未透露細節。而兩人通話當天就發生真主黨成員數千台呼叫器集體爆炸的事件，外界普遍認為是以色列所為。

這是奧斯汀和以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）本周4次通話之一，17日稍晚兩人再度通話，18、19日也接連通話。但官員指出，美方並未接獲有關第二波對講機爆炸的警告，強調美方並未參與襲擊，且對2起行動的細節感到驚訝。

五角大廈發言人辛格（Sabrina Singh）證實雙方四度通話，但未提供具體時間點，並稱美國並未因近期攻擊事件增加而調整中東軍事部署。

辛格說明，奧斯汀18日與葛朗特通話中談及地區安全發展，重申美國在伊朗、真主黨及其他伊朗代理人的威脅之下，對以色列的支持堅定不移，也強調美國對威懾地區對手、緩和地區緊張的承諾，並重申以達成停火協議為優先要務，將人質送回家；奧斯汀也推動一項外交解決方案，讓以色列北部與黎巴嫩邊界兩側平民能夠返回家園。

當被問及美軍撤離在黎巴嫩美國公民的可能性，辛格稱五角大廈尚未接獲國務院相關要求。國務院僅敦促當地公民保持低調，且本周內應提高警覺。

美國國務院及白宮官員表示，對於撤離在黎美國公民的可能性有一項長期存在的緊急計畫，但沒有跡象表明會在近期實施。

白宮國安會發言人柯比（John Kirby）18日表示，「我們在世界各地都有疏散計畫」，但不認為目前需要立即採取行動。其他官員則稱，載有海軍陸戰隊隊員的美國海軍艦艇已部署在地中海，若有需要可提供協助。