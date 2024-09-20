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黎巴嫩「爆炸對講機」驚見日本廠牌！　ICOM：可能是假貨

▲▼ 黎巴嫩南部沿海城市賽達（Sidon）的手機店發生對講機爆炸事件，軍人來到現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎巴嫩南部沿海城市賽達（Sidon）的手機店發生對講機爆炸事件，軍人來到現場。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

黎巴嫩真主黨傳出多起包含BB Call在內的通訊器材爆炸事件，其中不只有BB Call被指為台灣公司金阿波蘿的產品，也有爆炸對講機被發現疑似就是日本廠商ICOM旗下產品。對此，ICOM表示，照片中的爆炸機型曾經出許多假貨，懷疑是有人將炸藥偽裝成對講機的電池。

黎巴嫩真主黨成員所使用的BB Call於17日在不同地點同時爆炸，18日又再度傳出，真主黨成員所使用的手持對講機也發生爆炸。而這2起連環爆炸案至少造成37死、3000傷。

事後有爆炸的對講機曝光，上面清楚可見貼有日本通訊商ICOM與日本製的標誌。對此。ICOM則澄清，無法排除照片中對講機是仿冒品的可能，不過如果真的是該公司產品，應該是IC-V82型號的對講機。

根據《富士新聞網》報導，ICOM董事、安全保證貿易本部本部長榎本芳記指出，IC-V82的電池是可拆卸式，也可充電。IC-V82在2014年就已經停產，但是曾經被仿冒過，因此ICOM自2013年8月起就在該產品上貼防偽裝置。

IC-V82的電池目前也已經停產，由於從照片中，並未看到機身有防偽標示，因此無法確認爆炸的機型是由ICOM出廠的正版對講機。

《富士新聞網》則推測，爆炸對講機可能是仿冒的假貨，也可能是ICOM2013年8月以前推出的產品。

榎本芳記認為，對講機內的裝置精細，空間不足，難以埋藏炸藥，因此懷疑可能是有人將炸藥偽裝成對講機的電池，並裝進對講機內。

路透社報導，該批對講機是真主黨在5個月前購入，與BB Call的採購時間雷同。

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