愛買新竹店「出清大拍賣」假的？網控根本沒便宜　業者回應了

▲「愛買新竹店」在地經營超過20年，將在9月底熄燈。如今門外掛起「全面大出清」的布條，不過有在地民眾上網抱怨前往購物時「根本沒有比較便宜」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

位於新竹市東區公道五路的「愛買新竹店」在地經營超過20年，日前傳出因為租金一口氣暴漲250萬元，因此無奈將在9月底熄燈。如今，新竹愛買門外掛起「全面大出清」的布條，不過有在地民眾上網抱怨前往購物時「根本沒有比較便宜」，對此，業者出面回應是「系統出錯」導致。

愛買新竹店從9月初就傳出即將熄燈消息，雖然店員起先不願正面回應，但隨著18日掛出「全面大出清」、「一件不留」等布條，也證明了愛買新竹店將結束營業的事實。為此，有不少在地人把握商品大折扣的機會前往消費留念。

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然而，有網友19日在臉書社團「新竹大小事」發文「來跟老朋友說再見」時，卻有不少人在下方留言指出，明明掛出「大拍賣」、「出清」布條，但實際消費發現，「外面貼著出清，裡面根本沒有特價，也都還是一樣貴」、「掛著出清名義，實際上沒怎麽大折扣」、「結帳時有折扣，但沒有特別大」。

對此，業者指出，原定是從掛出布條的18日起，所有商品結帳就可再打9折，但因系統發生錯誤，所以刷不出折扣。業者表示，該故障目前已經修復，19日起就能夠享有結帳9折優惠。

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