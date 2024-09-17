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求乾爹送iPhone 16　妹子喊「2次，可不戴，我吃藥」！全場看傻

▲▼正妹,大餐,相親,閨蜜,低胸,穿搭,背心,約會,女友。（圖／記者周亭瑋攝）

▲求乾爹送手機。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

蘋果推出全新iPhone 16系列於13日晚上8點正式開放預購，再度引發果粉暴動，不過網路上出現不少貼文，希望有金主送iPhone 16，文章寫道「新北，兩次，可不戴我吃藥，我要iPhone 16 Pro Max金色」，而且不只是女生發文，連男生都有，有網友震驚直呼「是真的還是在反串？」話題掀起討論。

有網友在PTT發文，「唉鳳16已經變成援交貨幣了嗎？」在Threads看到很多人發文，許願收到iPhone 16系列新機，願意用身體交換，且類似的文章越來越多，「不知道是真的還是一堆人在反串，是說真的有人會這樣去幫助少女們買唉鳳16嗎？」。

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Dcard上也有網友貼出截圖，「新北，兩次，可不戴我吃藥，我要iPhone 16 Pro Max 金色」、「台中、三天、可不戴、我吃藥，iPhone我要粉紅色，體力夠好享有免費續約的優惠」、「新北，三天，可不戴，我沒有子宮，我要iPhone 16 Pro黑色鈦金屬」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲許多人發類似的文章。（圖／翻攝自Threads）

對此，網友解釋只是一個哏，不要太認真、「這個是抄微博的哏，只是一個玩笑，認真就輸了」、「真的約了準備進警局」、「賺追蹤數跟流量」、「這是多年前的哏，那時沒IG沒Threads，每年出New iPhone就在FB一堆」、「幾年前就有了，從隔壁傳過來的哏而已」、「免費的我還不敢用，中鏢的機率很高」。

也有網友對此現象很傻眼，「雖然有人說這是一個哏，但我覺得現實中真的漂亮的女生，不敢玩這種哏，第一是怕被認識的人笑，第二是怕真的有人要」、「不是欸，複製文玩哏也要有限度吧？怎麼看到有人開自己名譽身體的玩笑也能開出優越感，然後被當真了才說他們是噁男，突然理解為什麼有些人那麼仇女了」。

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