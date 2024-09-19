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黎巴嫩2爆炸案「累積37死」！以國防長疑默認：摩薩德取得重大成就

▲▼黎巴嫩軍隊對一部對講機進行了受控爆炸。（圖／路透）

▲黎巴嫩通訊設備連環爆炸，目前已造成37人死亡。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

黎巴嫩真主黨繼17日發生呼叫器（BB Call）集體爆炸事件後，18日也有多部對講機發生連環爆炸，造成大量死傷。黎巴嫩公共衛生部19日表示，2起爆炸事件已導致37人死亡。對此，以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）今（19日）在視察基地時，讚揚了以國情報機構摩薩德和整個國防機構「取得重大成就」，時間點敏感，似乎是默認以國就是此次事件的幕後黑手。

根據《路透》、《耶路撒冷郵報》等外媒報導，以色列防長葛朗特在視察基地發表講話時，明確讚揚以國情報機構摩薩德和整個國防機構，並說戰爭進入「新階段」。不過，由於黎巴嫩17日和18日才接連爆發的通訊設備爆炸事件，時間點敏感，加上葛朗特罕見在新一波爆炸案發生之際提及摩薩德，引起外界疑問。

▲▼ 黎巴嫩真主黨手持無線電對講機連環爆，現場竄出濃煙。（圖／路透）

▲黎巴嫩真主黨手持無線電對講機連環爆，現場竄出濃煙。（圖／路透）

事實上，葛朗特辦公室18日在黎巴嫩真主黨連2起爆炸案後就宣布，以色列國防軍（IDF）重心正在北移，「這代表我們正將部隊、資源與能量轉向北方」。據知情人士說法，其中包括擁有突擊隊和傘兵編隊的精銳部隊第98師，正從加薩向北移動，而以色列先前才承諾讓被迫疏散的北部居民返回家園。

黎巴嫩公共衛生部19日表示，17日和18日發生的呼叫器和對講機爆炸事件已造成37人死亡。目前黎巴嫩當局木已將此事件描述為以色列的攻擊行動，並誓言會實施報復。黎巴嫩信息部長馬卡里（Ziyad Makari）在首都貝魯特發表電視談話稱，「部長級會議一致譴責以色列這一罪惡侵略行徑，他們嚴重侵犯黎巴嫩主權，用任何標準看都是犯罪」。

▼以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。（圖／達志影像／美聯社）

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