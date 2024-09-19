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獨／新北83歲嬤癱倒命危　健身教練邊急救邊落淚！結局很欣慰

▲▼ 新北一位阿嬤突然失去生命徵象，唐姓健身教練在救護人員到場前幾秒下車救援，他立刻給予救護人員引導，後續邊流淚邊協助阿嬤實施心肺復甦術，在大家幫忙下，黃姓阿嬤到院前恢復生命跡象 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北一位阿嬤（圓圈處）突然失去生命徵象，唐姓健身教練（箭頭處）在救護人員到場前幾秒下車救援 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名83歲黃姓阿嬤19日上午10時許行經泰山區明志路一段的公車站前，突然昏厥命危！陪同的孫女驚慌失措，不斷呼喊阿嬤。眼看著生命逐漸流逝，路人也紛紛圍觀、撥打119求助，氣氛緊繃。一名32歲唐姓健身教練經過為救護人員引導，也立刻跪地實施CPR，唐教練一邊急救一邊忍不住落淚，所幸成功救回阿嬤一命。

今天上午10時許，新北市泰山區明志路一段的公車站前，一名黃姓阿嬤突然癱軟昏厥倒地，陪同的孫女頓時驚慌失措，淚流滿面地呼喊：「阿嬤！醒醒啊！」路人也紛紛圍觀、撥打119求助。32歲的唐姓健身教練在救護人員到場前幾秒正巧經過，他立刻為救護人員做引導，後續也跪地對阿嬤實施心肺復甦術（CPR）。

唐姓教練邊實施心肺復甦術，眼淚也忍不住掉下來，他將這位陌生的阿嬤視作自己的親人，全力要從死神搶回阿嬤寶貴的性命。警消後續將阿嬤送往輔大醫院急救，阿嬤在送醫途中恢復心跳與呼吸，目前留院觀察中。

「我當時就只想著救人」，唐教練事後接受記者訪問表示，因為他有急救證照，所以當下上前想說或許可以幫忙，但緊張和焦慮讓他不由自主地流下眼淚，他感覺壓得每一下似乎都牽動著他的心跳。聽到阿嬤恢復了生命徵象，他很感動，希望阿嬤早日康復。

▲▼ 新北一位阿嬤突然失去生命徵象，唐姓健身教練在救護人員到場前幾秒下車救援，他立刻給予救護人員引導，後續邊流淚邊協助阿嬤實施心肺復甦術，在大家幫忙下，黃姓阿嬤到院前恢復生命跡象 。（圖／記者戴上容翻攝）

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