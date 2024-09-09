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一款App掌握鴻海電動巴士動向　「iBus+」8大應用正式上線

▲鴻海集團Model T電動巴士。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海集團（2317）在高雄市推動的智慧城市服務，以Model T電動巴士為應用的交通軟體服務「iBus+ App」已正式上線，此款App具備8大應用服務，未來將致力服務市民的智慧出行安排，也意味著在鴻海的協助下，高雄市智慧交通軟體服務從電子化邁向精緻數位化，再到AI化的第一步。

根據iBus+服務內容，首先，在使用模式方面，iBus+可以針對不同使用族群，提供「一般模式」和「友善模式」。「一般模式」適合一般使用者，「友善模式」則提供語音報讀功能、字體及圖示加大的介面。

其次，在使用者資訊取得上，iBus+不僅能依據使用者當前位置，提供即時天氣與空氣品質預報、大眾運輸及公車即時動態等資訊；同時，也可以針對年長、視障者，支援語音報讀服務。

不僅如此，乘客在搭乘公車的過程中，iBus+也能提供一鍵設定到站提醒，讓民眾外出更安心。遊客來到高雄，也可以透過iBus+進行最佳路線規劃，輕鬆掌握每段旅程。

除了既有公車服務，iBus+也將協助落實友善運輸環境與公車服務，提供低地板公車與公車式小黃登記服務。

▲iBus+ App已正式上線。（圖／翻攝自App Store）

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