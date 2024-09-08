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女友3台手機「他懷疑被綠了」　真相傻眼！內行認證：能吃免費的

▲▼ 手機,單身,滑手機。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲女友有三支手機，原PO懷疑被綠了。（示意圖／翻攝自photoAC）

網搜小組／劉維榛報導

「到底為何有需要這麼多台手機？」一名男網友抱怨，女友有3支手機，說是為了要賺APP獎勵，每個月能免費喝4至5杯的星巴克，一番話讓原PO懷疑不單純，「越想越不對勁，是否要請她給我看一下手機？還是算了，分手？」文章曝光後，也有網友分享，表姊有8支手機，「她還真的一天到晚拿優惠券去換吃的！」

一名男網友在Dcard表示，女友同時使用三台手機，原PO甚至細微觀察「都有鎖密碼、電量都是80%以上、每一台都有4G」，讓他覺得內幕不單純。

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當然原PO也直球問過女友，為何用這麼多台手機，原因說是為了兌換獎勵，「她的回覆真的讓我火冒三丈！」

原PO轉述女友說法，「每一台都下載4-5個獎勵APP，靠走路賺幣、看廣告、每日簽到之類的，每個月就能喝4-5杯免費星巴克咖啡。」

確實女友總是能省則省，很少搭Uber，能走路到的地方就會步行，連公車搭很少搭。但原PO仍一臉質疑，「請問我要相信這種爛藉口嗎？都快30歲了還在用這種App，利用這時間看書，對自己還比較實在吧？」

對此，原PO還懷疑被綠光頂照，「沒有叫她開鎖馬上給我看手機...現在有點後悔，越想越不對勁，是否要請她給我看一下手機？還是算了，分手？」

底下網友熱議，「那個電信費都比這些優惠還高了吧」、「都有4G就有一點怪怪的了，可以跟她溝通協商一下互看手機，或者給彼此一點空間也很好」、「我表姊有七八台手機，真的就是拿來賺點數跟優惠的，她還真的一天到晚拿優惠券去換吃的，我自己也蹭到不少好吃的食物，我只能說尊重她就好了」、「我就是這樣欸，也有三台手機，每天狂解一些APP任務，不無小補」、「認真回...可能在做詐騙」。

也有網友分享，「我也有三支手機，但真正有門號跟SIM卡的只有一支，其他都蹭免費WIFI或手機熱點，主要就是手遊多開！如果都沒特別辦sim卡，應該很正常？但如果三支都有月租費就不太正常，就像樓上說的，電信月租費很貴，不划算」、「3支還好啊！我2支手機+一台平板，一支手機跟男友打字或打電話聊天，另一支手機玩遊戲查資料、平板看影片玩遊戲」。

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