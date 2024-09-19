快訊／國家警報又響「暴雨狂灌2地」　大雷雨轟6縣市

▲部分地區午後出現大雷雨。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，降雨持續，中央氣象署今（19日）下午4時49分針對6縣市發布大雷雨即時訊息，並針對嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉發布災防告警，暴雨警戒到晚上。

氣象署指出，雲林縣、台南市、高雄市、嘉義縣、嘉義市、南投縣大雷雨，持續時間至下午5時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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另外，氣象署針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)發布災防告警，持續至晚間6時49分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

大雷雨即時訊息

影響時間：19日白天

＊警戒區域

南投縣：竹山鎮、鹿谷鄉

雲林縣：斗六市、斗南鎮、古坑鄉、林內鄉

嘉義市：東區、西區

嘉義縣：太保市、大林鎮、民雄鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

台南市：白河區、後壁區

高雄市：那瑪夏區

山區暴雨

影響時間：19日白天

＊警戒區域：嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉