柯志恩「蹽落去」自爆高雄買房　對手喊感謝：是對民進黨的肯定

▲柯志恩接受黃暐瀚專訪。(圖/POP Radio聯播網提供)

記者賴文萱／高雄報導

2026高雄市長之爭起跑，國民黨立委柯志恩今（19日）接受廣播專訪時透露，自己去年已在高雄置產，準備「蹽落去」。有意爭取民進黨高雄市長提名的前勞動部長許銘春回應，謝謝柯委員來高雄置產，「這是對高雄這20幾年民進黨執政成果的肯定」。

柯志恩今日上午接受資深媒體人黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》專訪，談到自己的戶籍上次選舉時早已遷到高雄，去年12月也在高雄置產，算是落葉歸根，從小在屏東出生長大，哥哥在高雄念書，房子買在鼓山區，所以鄉親們可以經常在美術館附近看到她走跳。

▲許銘春看柯志恩買房，回應這是對民進黨執政的肯定。（資料照／記者賴文萱攝）

對此，有意爭取民進黨高雄市長提名的前勞動部長許銘春回應，謝謝柯委員來高雄置產，這是對高雄這20幾年民進黨執政成果的肯定，表示高雄是一個宜居城市。

許銘春說，現在距離市長選舉還有兩年，明天立法院也即將開議，她覺得柯委員應該將重心放在立法院，制定對民眾有利、對台灣有利的法案，這比談選舉還重要。

目前民進黨立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和許銘春都已表態爭取高雄市長提名，但據最新民調顯示，柯志恩通殺5名綠營戰將。今被問到買房表示為選舉「蹽落去」？柯志恩也笑說，蹽落去！高雄的確是個值得投資的地方，硬體軟體改善很多，除了水跟空氣尚待改善。