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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／柯志恩表態參戰2026高雄市長？　喊話「顧高雄」是自己的使命

▲▼國民黨 朱立倫 柯志恩 會後記者會 總統電視辯論會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

2026九合一大選受到矚目，根據《TVBS》日前公布的高雄市長民調，國民黨立委柯志恩對上綠營5位可能人選，支持度均領先。不過柯志恩對於參選高雄市長，一直都沒有正式鬆口，但近日她於一場高雄的中秋晚會表示，兩年前來到高雄，感謝大家的疼愛照顧，所以選擇留下，自己是兩個小孩的媽媽，所以顧家庭是自己的責任，但之後可以「顧高雄」也是她的使命，希望未來可以有機會服務高雄的大家庭，言語間似已間接表態參選高雄市長了。

根據《TVBS》高雄市長民調，綠營5位有意爭取的人選，包含綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩及前勞動部長許銘春，若是對決藍委柯志恩，支持度分別是，林岱樺35%、柯志恩40%；若是對上賴瑞隆，柯志恩支持度為40%，而有35%支持賴瑞隆；若對手換成是許智傑，柯志恩支持度為42%，高於許智傑的34%，差距8個百分點；至於若是邱議瑩參選，柯志恩支持度為 43%，高於邱議瑩的34%。

至於若民進黨推派前勞動部長許銘春對決柯志恩，則有45%支持柯志恩，遠高於24%支持許銘春。民調顯示柯志恩支持度暫時領先綠營5位可能人選。

▼TVBS高雄市長民調。（圖／TVBS民調，點圖放大）

▲▼TVBS高雄市長民調。（圖／TVBS民調）

談到TVBS民調，柯志恩曾表示，由於距選舉還有2年，這份民調只能作參考，但最重要證明藍軍其實不弱，大家對國民黨有非常大的期待。她也強調，民進黨5名人選都非常優秀，因為尚未定於一尊，這份民調持平來講就是作為參考。

而近日柯志恩於一場晚會表示，兩年前來到高雄，很感謝大家的疼愛照顧，所以選擇在高雄留下來，自己是兩個小孩的媽媽、別人的媳婦，所以知道持家的重要。

柯志恩表示，所以顧家庭是自己的責任，之後可以「顧高雄」也是她的使命，希望未來可以有機會可以服務高雄的大家庭。

特別的是，柯志恩也釋出「跑中秋行程影片」，可以看見她與每位鄉親、長輩握手寒暄，反應更是熱烈，她也不忘表示「謝謝大家鼓勵支持，祝大家中秋節快樂」。

▼柯志恩喊話「顧高雄是她的使命」。（翻攝自Facebook／柯志恩）

▲▼柯志恩喊話「顧高雄是她的使命」。（翻攝自Facebook／柯志恩）

▲▼國民黨立委柯志恩喊話「希望能照顧高雄的大家庭」。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

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