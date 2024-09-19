快訊／國家警報響！18縣市大雨特報　2地暴雨告警

▲午後不少地區出現大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後雨勢猛烈，中央氣象署今（19日）下午2時55分針對18縣市發布大雨特報，並針對屏東縣、高雄、台南市發布大雷雨即時訊息，以及屏東縣內埔鄉、屏東縣瑪家鄉發布災防告警，暴雨警戒2小時。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日西半部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

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▲18縣市發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

屏東縣、高雄市、台南市大雷雨持續時間至下午4時0分，氣象署提醒，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署也針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至下午5時00分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲屏東縣、高雄市、台南市發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

大雨特報

影響時間：19日下午至19日晚上

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區

大雷雨即時訊息

影響時間：19日白天

＊警戒區域

屏東縣：高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉

大雷雨即時訊息

影響時間：19日白天

＊警戒區域

台南市：大內區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區

高雄市：岡山區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區

山區暴雨

影響時間：19日白天

＊警戒區域：屏東縣內埔鄉、屏東縣瑪家鄉