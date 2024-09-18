屏東翁騎電動輔助車訪友返家途中熄火　警及時伸援手

▲屏東警分局民生派出所警員黃卉芹及許瑋斌助林姓阿伯順利返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港鄉86歲林姓阿伯騎乘電動代步車到屏東市訪友，回程卻熄火在車水馬龍的屏東市自由路與大連路口，民眾發現報警，屏東警分局員警獲報趕至，協助移往路旁安全地方，連絡廠商前來協助充電，讓他順利返家，林翁頻頻向警方道謝。

屏東警分局民生派出所警員黃卉芹及許瑋斌日前接獲民眾報案，屏東市大連路段有一名老翁疑似騎乘之電動代步車沒電而受困路旁，員警獲報立即馳赴現場，將警用巡邏車停在他的後方並開啟警示燈，警示後方來車。

據了解，86歲林姓阿伯獨自從里港騎乘代步車至屏東市找友人，回家途中行經自由路與大連路口時卻突然熄火，也無法再次發動，且該路段車流量大，他坐在車上看著人來人往的車輛，內心十分徬徨不知所措。

員警到場後立即協助他將車輛移置路旁安全處，並聯繫該代步車之廠商洽借充電裝置後，商請附近店家借用插座充電，讓他順利平安返家，林翁非常感謝員警熱心為民服務的行動與精神。

分局長蔡培元提醒，民眾家中若有行動不便長者，應多關心及注意其動向，使用電動代步車出門前應注意其電量有無充足，以免因電量不足受困在路中。