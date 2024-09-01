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東石海之夏煙火秀塞爆　散場出動空拍機

▲▼ 嘉義東石海之夏登場，高空煙火秀震撼全場 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義東石海之夏登場，高空煙火秀震撼全場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義東石海之夏受凱米颱風影響，延期至今31日舉行，下午起人潮不斷湧入，晚會集結各大歌唱節目唱將輪番演出，晚間9點高空煙火秀壓軸登場，縣長翁章梁偕立法委員蔡易餘、縣議員姜梅紅、蔡奇璋及蔡政宜等人親臨現場欣賞，煙火連發美不勝收，散場車流量極大，縣府甚至出動無人機對於交通流量進行監控。

▲▼ 嘉義東石海之夏登場，高空煙火秀震撼全場 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義東石海之夏登場，縣府出動空拍機 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣文化觀光局表示，晚會邀請超級星光大道林道遠、聲林之王張若凡、創作型歌手李晉瑋、百萬直播主楊淨宇，以及獨立樂團忒修斯、鹿洐人、藍色狂想super band輪番演出，陪伴民眾度過暑假最後周末。

▲▼ 嘉義東石海之夏登場，高空煙火秀震撼全場 。（圖／嘉義縣政府提供）

「海上煙火秀」晚間9點準時施放，今年煙火秀超越歷年長達12分鐘，發射超過1.7萬發，最大砲彈規格達16吋，聲光效果十足，場面震撼，同時為東石海之夏劃下完美句點。

翁章梁說，煙火秀在民眾的期待下準時施放，尤其尾聲的盛大煙火更是讓民眾不停驚呼，可見煙火施放的十分成功。

翁章梁表示，感謝大家前來參與海之夏，東石漁人碼頭有海景、鮮蚵以及完善的公共設施，期望民眾明年再次來參與海之夏。

▲▼ 嘉義東石海之夏登場，高空煙火秀震撼全場 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義東石海之夏散場，縣府出動空拍機監控散場車流。（圖／嘉義縣政府提供）

煙火施放完畢後，民眾開始離開會場，翁章梁則立即前往活動應變中心監控疏散狀況，由無人機傳送空拍畫面至應變中心，即時掌握交通狀況，並積極與警察局等單位討論交通疏散可改善之處。

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