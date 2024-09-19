佳冬消防分隊辦公廳舍新建工程　今舉辦落成啟用典禮

▲佳冬消防分隊新建廳舍18日落成啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局今(19)日上午在佳冬鄉舉行「佳冬消防分隊辦公廳舍新建工程」落成啟用典禮，由縣長周春米主持，並邀請中央、地方各級民意代表及地方人士等與會，場面簡單隆重。

新建的佳冬消防分隊遷至佳冬鄉石光村中山路213號，佳冬鄉清潔隊左側，除可避免消防車輛出勤穿越市中心地區外，透過基地內留設空地做為車輛進出迴轉空間，將更有效提升執勤及救災效率及安全，並與佳冬鄉清潔隊及附近石光派出所等機關使其能提升相互配合，提供鄉親更佳的服務。

消防廳舍新建工程為地上貳層之辦公廳舍，壹層為大廳、值班室、辦公室、義消辦公室、交誼會客室、消防器材室、會議室、餐廳廚房；貳樓為分隊長室、備勤室，基地空間可供消防同仁20人，各式消防車輛9輛使用，其建築經費約7,400萬元。

廳舍基地臨接中山路20M計畫道路(屏131鄉道)並位於屏南工業區旁，故消防局除了興建廳舍還預撥發高效能化學車及陸續採購相關救災裝備，提供佳冬鄉化學防救災能力及佳冬消防分隊緊急應變、指揮救災救護、辦公、訓練等多功能使用，針對消防救災及空間機能做完善之規劃設計，提升災害防救效率，確保民眾生命財產安全，以增進鄉民福祉提供鄉親更佳的服務。