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羅東轉運新站6日啟用　全新服務設施+智慧停車系統引領新風貌

▲▼宜蘭交通大改造，羅東轉運新站6日啟用。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭交通大改造，羅東轉運新站6日啟用。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東轉運新站於5日盛大開幕，從6日起，國道客運與市區公車的各路線將會停靠於這一新的轉運站。此外，汽機車停車場與計程車搭乘處等相關服務設施也將遷移到新站，並將有各式餐飲服務廠商進駐，提供民眾更優質的乘車空間與服務。

▲▼宜蘭交通大改造，羅東轉運新站6日啟用。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭交通大改造，羅東轉運新站6日啟用。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣政府表示，隨著交通建設的進步，以及中央與地方政府對交通政策的推動，宜縣與大台北地區的運輸時間已大幅縮短，公共運輸的旅次型態也有了重大轉變。羅東臨時轉運站自啟用以來，每年的旅次累積已超過500萬人次。然而，現有的羅東臨時轉運站是租用私人土地建造，存在租期限制的問題。

羅東是溪南的主要發展區，也是宜蘭縣觀光遊憩與交通通勤的重要地點。為了避免影響已經擁擠的羅東市區，縣府將城際通勤與觀光旅客的大型車輛運送至轉運站中心，再由地區運具接駁至市中心或其他觀光景點，提供觀光旅客舒適的交通環境，有效推動公共運輸系統的整體發展，進而達成以公共運輸為主要運具的生活型態。

另，為提供縣民、旅客更舒適的轉乘空間，並配合周邊都市開發及節省公帑，經由縣長林姿妙縣長率領的縣府團隊爭取中央前瞻基礎建設及公路公共運輸多元推升計畫補助，核定總經費10億6,300萬元，其中中央補助4億8,500萬元，縣府自籌5億7,800元。在光榮路東側的都市計畫「交通用地」上，興建了地上地下各2層的建築物，並於2018年開始進行羅東轉運新站的原地改建規劃設計，於2021年3月開工，2024年4月完工。

新的轉運站一樓將作為國道客運的售票與候車轉乘空間，並設有商店、哺集乳室、親子廁所、無障礙照護床等友善設施。地下室則作為停車場，提供民眾方便的運具轉乘及舒緩周邊停車需求。二樓部分則作為行政辦公空間及司機休息區。停車場規劃有498個汽車停車位、1,202個機車停車位，並配備車牌辨識、電子票證收費及在席偵測等智慧停車服務系統。另外，也整合了計程車排班區、民眾接送區、市區公車、人行步道等多種交通動線，提供民眾更為舒適的候車及停車空間。

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