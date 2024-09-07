拋磚引玉！陳忠正+陳俐雲捐贈屏消防局勤務車及裝備

▲陳忠正及陳俐雲捐贈屏東縣政府消防局勤務車等裝備 。（圖／屏東縣政府消防局提供)

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局於今(7)日上午在竹田消防分隊車庫辦理捐贈典禮，由陳忠正先生、陳俐雲小姐致贈，並由消防局副局長鄭建德代表受贈，典禮中邀請潮州鎮議員許馨云、竹田鄉鄉民代表主席鄒懋明及警義消參與，場面熱絡。

陳忠正先生及陳俐雲小姐近年來一直想找機會回饋社會，因緣際會下從許馨云議員處得知竹田分隊有車輛及裝備器材的需求，決定秉持父親陳樹禎先生為善最樂、施比受有福的精神，致力於公益事務。

兩人也感念消防警義消同仁救災的辛勞及在救災行動中奮不顧身守護鄉親生命財產的表現，所以秉持「取之於社會，用之於社會」之心念，回饋鄉里、造福大眾，將父親的大愛化為具體行動，捐贈消防勤務車1輛、健身器材組及登山鞋予竹田消防分隊救災勤務使用。

消防局表示，第二大隊竹田消防分隊轄內臨接麟洛鄉、內埔鄉、萬巒鄉、萬丹鄉及潮州鎮，支援他轄勤務繁重，且轄區有竹田系統交流道、國道三號經過、轄內有東港溪流域，也有火車鐵道經過，並設有竹田及西勢火車站，未來義大醫院園區也將在竹田鄉成立，因而需面對的事故狀況及勤務種類繁多。

分隊若配置性能良好的消防勤務車，將更利於消防人員於救災時能迅速到達災害現場，展開搶救作為，降低鄉親生命財產安全的損失。感謝陳忠正先生及陳俐雲小姐所捐贈的消防勤務車、健身器材組及登山鞋，希冀發揮拋磚引玉功能，號召各級民間企業、團體、社團，齊力為全縣縣民的生命財產安全，盡一份心力。