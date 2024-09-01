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交通安全月9月開跑　台南市北區新增4處科技執法正式啟用

▲中華北、和緯路口因鄰近黃昏市場，交通較為複雜，除取締未依標線行駛、未停讓行人外，還有取締「闖紅燈」及「超速」項目。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中華北、和緯路口因鄰近黃昏市場，交通較為複雜，除取締未依標線行駛、未停讓行人外，還有取締「闖紅燈」及「超速」項目。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警局於今年新增10處路口科技執法設備，已過2個月宣導期，於1日起正式舉發違規，包含先前建置的全市總計有48處，其中北區新增有4處。

轄區第五分局表示，科技執法係「遏止違規行為，減少交通事故傷亡」為目的，以維護民眾用路的安全保障，建置的地點均是警局評估轄區易肇事路口相關數據、違規態樣及道路交通環境後擇定，本次北區新增的路口分別為北區西門路與公園南路口、北區西門路與和緯路口、北區公園路與北安路口、北區中華北路與和緯路口，以取締「車輛行經路口不停讓行人」、「不依車道行駛」等項目為主，全市詳細的執法路口及取締項目已公告在台南市警局官方網站。

新增科技執法啟用日適逢交通安全月，取締的重點與主題「人本交通-停讓文化」，口號「車輛慢看停 行人安全行」結合，分局將加強執法及宣導，讓路口停讓的觀念及習慣深植人心，而除了車輛至路口應注意停讓外，行人也應遵守相關安全規則以確保自己的安全，例如:走行人穿越道、走路不滑手機、遠離車輛，安全處等待通行。

▲中華北、和緯路口因鄰近黃昏市場，交通較為複雜，除取締未依標線行駛、未停讓行人外，還有取締「闖紅燈」及「超速」項目。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲9月1日正式啟用「西門、公園南路口」科技執法，取締「車輛行經路口不停讓行人」、「不依車道行駛」等項目。

第五分局長洪宏榮表示，為強化高齡者行人安全，分局也提供了交通安全宣導影片，請成功大學附設醫院即日起協助於候診區播放，讓民眾能在候診時觀看，提升自我防護的安全意識，降低交通事故。

這次北區新增的4個路口分別為西門、公園南路口；西門、和緯路口；公園、北安路口、中華北、和緯路口，以取締「車輛行經路口不停讓行人」、「不依車道行駛」等項目為主，而中華北、和緯路口因鄰近黃昏市場，車道數較多，白天交通較為複雜，深夜則有超速之虞，因此還有取締「闖紅燈」及「超速」項目。

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