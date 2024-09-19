「跟著禿鷹走」意外破案！美YTR找到恐怖逃犯　直播驚呼：腐爛了

▲逃亡多日的肯塔基州槍手被尋獲。（圖／翻攝YT）



記者吳美依／綜合報導

美國一對YouTuber夫妻直播尋找逃犯的過程，他們發現附近出現很多隻禿鷹，於是決定跟著這些鳥兒走，竟然開始聞到臭味，最終尋獲逃亡多日的恐怖槍手，但對方已經倒臥泥地，遺體明顯腐爛。

弗雷德和希拉（Fred and Sheila McCoy）自稱賞金獵人，18日跟著不斷盤旋的禿鷹前進，很快聞到「某種東西死掉」的臭味。穿越灌木叢後，弗雷德大叫，「喔！發現他了！他在腐爛了！」希拉也跟著驚呼，「你發現他了？哦，好噁心。」此時，鏡頭外的警察大喊了一聲，「不准拍照」，直播就結束了。

肯塔基州警方表示，遺體據信正是32歲逃亡槍手考奇（Joseph Couch），已經移交法醫釐清死因，並且進行官方身分識別。而尋獲遺體的YouTuber夫婦可以獲得當局與私人捐助者提供、合計2.5萬美元的獎金。

▼弗雷德與希拉尋獲逃犯的直播片段



9月7日，考奇在75號州際公路（Interstate 75）肯塔基州路段，開槍打傷5名駕駛，間接造成的車禍又害另外2人受傷。幸好，儘管其中一名受害者臉部中彈、傷勢嚴重，但所有傷患都沒有生命危險。

考奇犯案後逃之夭夭，多機構官員合作尋找這名「持武且危險」的男子長達一周半，甚至搜索了丹尼爾．布恩國家森林（Daniel Boone National Forest）2.8萬英畝的面積，卻仍一無所獲，只找到凶嫌名下的銀色休旅車，以及一把被丟棄的AR-15步槍。

警方目前仍在調查考奇的犯案動機，但已排除道路糾紛。他們認為，考奇事先策畫了這起隨機攻擊。槍手鄰居表示，考奇曾經拿步槍威脅人們，案發前的精神狀態就不太好，還疑似曾經拿石頭攻擊、甚至殺害狗狗。