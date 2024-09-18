　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

直播露點數卡序號「1000元秒遭盜領」！尼克星狂噴3字經報警：一定抓到你

記者閔文昱／綜合報導 

YouTuber「尼克星拳擊」17日晚間在直播時，與一名觀眾單挑槍戰遊戲《特戰英豪》，不料對方不遵守遊戲規則，因此被他要求以儲值點數卡的方式賠償1000元。然而，當他拿到點數卡序號時，卻不慎在直播中露出代碼畫面，導致1000元瞬間被領走，讓他氣得直接在直播中飆罵3字經，並親自赴警局報案，揚言「一定把你抓出來！」

回顧事件起因，尼克星17日晚間與一名16歲觀眾單挑《特戰英豪》，雙方以1000元作為賭注，不料激戰到延長賽時，該名觀眾在尼克星視角外突襲擊成功取得勝利。不過尼克星先前已向對方表明不可「繞背」，認為此舉違反遊戲規則，因此要求對方將1000元賭注以儲值點數卡的方式給他，並獲對方同意。

▲網紅尼克星1000元遭盜領，氣炸衝警局報案。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網紅尼克星1000元遭盜領，氣炸衝警局報案。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊，下同）

然而，到了深夜11點多時，尼克星終於拿到點數卡序號，卻不慎在直播中露出該組代碼，等到他要兌換時，1000元早已被不明人士盜領。見此，尼克星也在直播中當場抓狂，怒吼「X你娘」、「我要X了你們！」並直接在直播中報警，激動表示「請你們一定要幫我抓到他！」

由於該案件須直接到警局報案，尼克星隨後也再度開啟直播，表示自己正在前往警局的路上，要求盜領者馬上出面自首並償還1000元。但最終盜領者遲遲未現身，因此尼克星也進到警局表明要報案，並向警員激動大喊「抓得到人嗎！你真的要幫我抓到人，因為這個人盜用我的序號。」

▲網紅尼克星1000元遭盜領，氣炸衝警局報案。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊）

直播當下不少網友也紛紛留言「這次不演了，真的告了」、「阿星可以告，真的可以去報警了」、「儲值的人準備吃三聯單囉」、「盜用有法律責任，報警了」、「懇求阿星第一時間PO出盜序號的人，抓出來開鞭」、「盜領的現在在緊張囉」、「誰盜用的準備倒大楣了」。

▲網紅尼克星1000元遭盜領，氣炸衝警局報案。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊）

ET快訊
想變更勇猛！　醫實測「嗑半桶蚵仔」後悔：都快跑出來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最近常懷疑人生？占星師揭「土星合月」影響　這2月台灣須戒慎恐懼

直播露點數卡序號！網紅「1000元秒遭盜領」怒報警：一定抓到你

陸人來台旅遊3次「淪陷了」！親吐超強後勁：這就是台灣的好

你是飯派還麵派？醫揭「澱粉之王」是它　想減肥選這種

烤肉意外屢見不鮮！勿忽視潛在風險　5守則3指南平安健康過秋節

6歲童上廁所「馬桶都是血」！沒吃壞肚子...醫診斷竟是罕見疾病

煮晚餐被嫌菜都差不多！她亮出「收容人菜單」要照著做　萬人歪樓

蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

明明下班了卻被標記！一票有感「不會點開來看」　她給4字建議

大巨蛋露超胸內衣「女球迷IG被神出」！大尺度模特　擁8萬粉絲

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

彰化超商傳猝死！男躺店內沙發　休假消防員驚覺「已出現屍斑」

台灣人波蘭街頭扯鈴炫技　教喊「水啦」全場台味應援

路口車禍「騎士分心看一眼」…下秒猛撞前方砂石車！頭顱破裂不治

羅志祥開唱出包「被喊退票」　他笑嗆觀眾：下不下流啊！

最近常懷疑人生？占星師揭「土星合月」影響　這2月台灣須戒慎恐懼

直播露點數卡序號！網紅「1000元秒遭盜領」怒報警：一定抓到你

陸人來台旅遊3次「淪陷了」！親吐超強後勁：這就是台灣的好

你是飯派還麵派？醫揭「澱粉之王」是它　想減肥選這種

烤肉意外屢見不鮮！勿忽視潛在風險　5守則3指南平安健康過秋節

6歲童上廁所「馬桶都是血」！沒吃壞肚子...醫診斷竟是罕見疾病

煮晚餐被嫌菜都差不多！她亮出「收容人菜單」要照著做　萬人歪樓

蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

明明下班了卻被標記！一票有感「不會點開來看」　她給4字建議

大巨蛋露超胸內衣「女球迷IG被神出」！大尺度模特　擁8萬粉絲

最近常懷疑人生？占星師揭「土星合月」影響　這2月台灣須戒慎恐懼

偏鄉牙科醫療困境！居民竟只能求助密醫

直播露點數卡序號！網紅「1000元秒遭盜領」怒報警：一定抓到你

陸人來台旅遊3次「淪陷了」！親吐超強後勁：這就是台灣的好

新研究曝：「超級細菌」2050年恐致近4000萬人死亡

宜蘭20萬巨無霸「水上月亮」被強風吹破　廠商急帶回搶救

羅技2024新品搶先看！PRO系列滑鼠大升級　G915極薄2.3cm登場

顏振發與全美戲院暫停合作　股東聯合聲明盼撤換負責人

愛買新竹店真的要關了！門口掛「全面大出清」布條　在地人感傷

快訊／黎巴嫩「BB Call」全國集體爆炸！至少8死、近3000人傷

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

生活熱門新聞

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

火速更新 iOS 18！　果粉遇「2狀況」傻了

「大巨蛋觀眾席」脫衣女球迷　IG被神出！大尺度模特

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

醫揭「澱粉之王」　想減肥選這種

阿公烈日下「用雙手過馬路」　暖男公主抱

全台防大雷雨！　連下2天時間曝

補助最多340萬　雙北市政府出手解決老公寓「無電梯」問題

6歲童上廁所「馬桶都是血」　醫診斷竟是罕見疾病

下班了卻被標記！一票有感「不會點開看」

陸人來台旅遊3次淪陷了　親吐超強後勁

更多熱門

相關新聞

YTR卡特遇「Uber靈異電話」！　超毛過程全被拍

YTR卡特遇「Uber靈異電話」！　超毛過程全被拍

YouTuber卡特是小吳團隊的成員，平時除了和好友一同拍片，也經營個人YouTube頻道，不吝嗇與粉絲分享生活的他，今（16）日在限動發文透露疑似接到靈異電話，讓他嚇得全身起雞皮疙瘩：「真的超恐怖，我沒在跟大家開玩笑。」事後更將通話過程拍成影片發布到IG，畫面曝光後，立即掀起網友留言討論。

阿部瑪利亞才遭宣布退出《木曜4》！　「兩天沒吃」0食慾近照曝

阿部瑪利亞才遭宣布退出《木曜4》！　「兩天沒吃」0食慾近照曝

YTR阿翰九天玄女「被陸網紅抄襲」！　本人傻眼給過：實在很哭

YTR阿翰九天玄女「被陸網紅抄襲」！　本人傻眼給過：實在很哭

YTR這群人董仔「南港搭小黃回內湖遭拒載」！　發文求解

YTR這群人董仔「南港搭小黃回內湖遭拒載」！　發文求解

瑀熙尪寵妻舉動甜曝默契！　她羨慕：別人老公不讓我失望

瑀熙尪寵妻舉動甜曝默契！　她羨慕：別人老公不讓我失望

關鍵字：

YouTuber直播賭局儲值點數卡盜領

讀者迴響

熱門新聞

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！至少8死、近3000傷

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

警專生涉白嫖遭毆　警約談樓鳳妹

即／警專生中秋買春拉K慘遭痛毆

孫綻認想婚　曝米可白交往細節「被禁叫她水某」

蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

烏男「鞭炮放下體引爆」　差點害死老婆

火速更新 iOS 18！　果粉遇「2狀況」傻了

「大巨蛋觀眾席」脫衣女球迷　IG被神出！大尺度模特

嘉義男剛出獄　動手性侵室友伴侶

2千多萬房子竟變「別人家」！7旬阿嬤誤踏4陷阱

即／警專生中秋假期買春+白嫖　

中壢萬人封街烤肉歡慶中秋！震撼畫面曝

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

更多

最夯影音

更多

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面