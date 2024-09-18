直播露點數卡序號！網紅「1000元秒遭盜領」怒報警：一定抓到你

記者閔文昱／綜合報導

YouTuber「尼克星拳擊」17日晚間在直播時，與一名觀眾單挑槍戰遊戲《特戰英豪》，不料對方不遵守遊戲規則，因此被他要求以儲值點數卡的方式賠償1000元。然而，當他拿到點數卡序號時，卻不慎在直播中露出代碼畫面，導致1000元瞬間被領走，讓他氣得直接在直播中飆罵3字經，並親自赴警局報案，揚言「一定把你抓出來！」

回顧事件起因，尼克星17日晚間與一名16歲觀眾單挑《特戰英豪》，雙方以1000元作為賭注，不料激戰到延長賽時，該名觀眾在尼克星視角外突襲擊成功取得勝利。不過尼克星先前已向對方表明不可「繞背」，認為此舉違反遊戲規則，因此要求對方將1000元賭注以儲值點數卡的方式給他，並獲對方同意。

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▲網紅尼克星1000元遭盜領，氣炸衝警局報案。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊，下同）

然而，到了深夜11點多時，尼克星終於拿到點數卡序號，卻不慎在直播中露出該組代碼，等到他要兌換時，1000元早已被不明人士盜領。見此，尼克星也在直播中當場抓狂，怒吼「X你娘」、「我要X了你們！」並直接在直播中報警，激動表示「請你們一定要幫我抓到他！」

由於該案件須直接到警局報案，尼克星隨後也再度開啟直播，表示自己正在前往警局的路上，要求盜領者馬上出面自首並償還1000元。但最終盜領者遲遲未現身，因此尼克星也進到警局表明要報案，並向警員激動大喊「抓得到人嗎！你真的要幫我抓到人，因為這個人盜用我的序號。」

直播當下不少網友也紛紛留言「這次不演了，真的告了」、「阿星可以告，真的可以去報警了」、「儲值的人準備吃三聯單囉」、「盜用有法律責任，報警了」、「懇求阿星第一時間PO出盜序號的人，抓出來開鞭」、「盜領的現在在緊張囉」、「誰盜用的準備倒大楣了」。