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更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」：想變回舊版本

▲▼ iPhone 16 Pro。（圖／路透）

▲iOS 18開放下載中。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

許多果粉火速更新iOS 18，新功能包括全新設計控制中心、APP上鎖、通話錄音、透過FaceTime控制手機、數學備忘錄等，讓一票網友大讚好用。但也有用戶不敢輕舉妄動，就怕手機出現災情，一部分人反映「變得很耗電，我14」；最多人則哀喊「相簿根本災難，然後字體硬要粗體字，我超後悔！」

一名女網友在《Threads》看到iOS 18已可以下載，讓她既期待又害怕詢問，「有人更新了嗎？超怕更新會後悔...有脆友可以建議一下嗎？」

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文章曝光後，一票果粉崩潰反映，「相簿會出事，很難用」、「我的相簿不知道為什麼會變了簡體字」、「會後悔真的...尤其是相簿 」、「很不習慣，感覺照片變更小」、「我覺得相簿變得很難用，把所有的頁面統整在同一頁」、「相簿根本災難，然後字體硬要粗體字，我超後悔，很想跟官方問有沒有可以更新回舊版本的功能」、「除了相簿以外，其他的都真的變好用了」、「相簿不習慣，太長了」、「很後悔！相簿變得超奇怪」。

但也有人認為，「很像安卓，可以改字體」、「我覺得很讚，可以下載Colorful Widget，讓桌面變得超可愛的」、「打字很卡」、「載具不見= =」、「愛爆控制中心」；至於電池部分，「跟更新前差不多，不覺得耗電喔」、「11已更新，沒事」、「變得很耗電，我14」、「有點小耗電」。

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