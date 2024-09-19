真主黨呼叫器爆炸　美副國務卿：台廠商稱未參與此事

▲美副卿康貝爾表示，已看到台灣製造商的聲明。（圖／路透）



文／中央社

紐時報導指黎巴嫩真主黨使用後爆炸的呼叫器，疑似來自台灣金阿波羅公司。美國副國務卿康貝爾今天在國會被質詢台灣是否涉入事件時表示，已看到台灣廠商稱未參與此事的聲明。

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器昨天在全國多處同時爆炸，已造成12死近3000傷。「紐約時報」（The New York Times）報導，呼叫器來自台灣金阿波羅公司，金阿波羅公司同日否認，將跨國提告。

康貝爾（Kurt Campbell）今天赴眾議院外交委員會「印太區域的強權競爭」聽證會作證，加州民主黨眾議員卡姆拉格-多夫（Sydney Kai Kamlager-Dove）詢問，根據掌握的情資，台灣是否涉入呼叫器爆炸事件或事前知情。

康貝爾回應，國務卿布林肯（Antony Blinken）人在中東，他早上已經表示，「我們事前對此毫不知情，也完全沒有參與其中」。

康貝爾也說，已看到台灣製造商的聲明，稱他們並未參與此事，未來可能會有更多的資訊，目前只能提供今天掌握的訊息。

金阿波羅公司昨天發布聲明表示，報導所指的呼叫器由BAC Consulting KFT公司（簡稱BAC）生產銷售，公司地址在匈牙利，金阿波羅僅授權商標。

BAC執行長巴索尼–艾齊迪亞科諾（Cristiana Barsony-Arcidiacono）接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）電話訪問時證實，她的公司和金阿波羅公司合作。

但在被問到有關呼叫器與黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器爆炸案時，她回答說：「我沒生產這款呼叫器。我只是中間人。我想你搞錯了。」

台灣經濟部指出，金阿波羅公司主要出口市場是歐美國家，且無出口至黎巴嫩紀錄；金阿波羅在台灣生產的呼叫器並無爆炸可能性，但是否遭改造、或由海外授權公司製造尚待司法調查。

繼呼叫器多處同時爆炸後，黎巴嫩真主黨在首都貝魯特的據點今天傳出真主黨成員使用的對講機爆炸。黎巴嫩東部與南部也有呼叫器和「裝置」傳出類似爆炸事件，造成3人死亡。美聯社則指有逾百人受傷。