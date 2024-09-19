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海基會秋節台商座談聯誼　首邀大陸台商與亞洲台商共聚一堂

▲▼海基會秋節台商座談聯誼　首邀大陸台商與亞洲台商共聚一堂。（圖／翻攝海基會）

▲海基會秋節台商座談聯誼，羅文嘉致詞。（圖／翻攝海基會）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會18日舉辦「2024大陸台商秋節座談聯誼活動」，首次邀請大陸台商與亞洲台商共聚一堂，針對亞洲各國投資環境進行探討。海基會秘書長羅文嘉在活動上表示，海基會特別針對大陸台商關心的議題，邀請產官單位進行專業說明，讓大陸台商可以進行亞洲與全球佈局。

羅文嘉致詞時表示，過去幾年，海基會已帶領台商到15個縣市參訪，了解各地投資環境、尋求投資機會，過程中得到經濟部投資台灣辦公室許多協助，「今年特別在中秋後於台北舉辦經貿座談，邀請陸委會、經濟部、交通部、衛福部、移民署、觀光署等相關部會官員與台商面對面，直接回覆台商各式投資問題。」

羅文嘉指出，海基會從過去台商活動的問卷中，整理出台商關心的兩大議題，第一是「淨零轉型」，由於「氣候變遷因應法」已於去年通過，政府訂定「2050淨零排放路徑」，行政院也公布「12項關鍵戰略」，預計明年開始收取「碳費」，這已是全世界的趨勢。

羅文嘉說，台商關心的第二個議題是企業佈局，為因應全球產業變化，許多大陸台商除了大陸的產業基地外，也想進行東南亞與全球佈局，因此海基會特別邀請世界台商總會與亞洲台商總會，進行馬來西亞、泰國、越南與印尼等四個國家的投資環境簡報，希望藉此機會讓大陸台商與亞洲台商認識，提供相關投資資訊，協助大陸台商進行全球佈局。

陸委會副主委李麗珍也出席向台商致意，她提到，海基會這次舉辦大規模座談活動，希望台商可以多表達意見，無論是對區域情勢、美中貿易戰、大陸經濟發展、投資環境變化還是兩岸關係議題，都可以暢所欲言，「大家的回饋意見也都會獲得政府重視。」

陸委會主委邱垂正也特別出席晚宴向台商致意，他說，大陸台商和世界台商在全球佈局時，可以相互支援形成台灣隊，在世界版圖上共同努力，「台商是兩岸善意堆疊重要也無可取代的參與者，未來兩岸的和平穩定、良性交流，都必須要有台商的貢獻，海基會是台商永遠的娘家，陸委會也是台商永遠的後盾。」

海基會此次座談，分別邀請亞洲台商聯合總會林凱民總會長、泰國台灣商會聯合總會郭修敏名譽總會長、越南台灣商會聯合總會陳耀奎名譽總會長、印尼台灣商會聯合總會賴維信名譽總會長等人進行簡報，介紹馬來西亞、泰國、越南及印尼等國投資環境與資訊。

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