村民趴挖土機抗議最終致富　台商父子深入貧困大涼山種綠寶石

▲林書任北大博士畢業後跟父親去大涼山種橄欖樹。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2024年中國國際服務貿易交易會（以下簡稱服貿會）今（16）日最後一天展出，今年台灣館有40多家台企參展。來自四川北大博士林書任與父親的故事受到關注，父子倆在四川彝族故鄉大涼山種油橄欖，一開始被村民排斥，如今周邊村莊加入種植生產行列。油橄欖的種植面積從600畝增加到2.5萬畝，帶動當地6800多農戶年收入增長3倍以上，原本不起眼橄欖成為當地村民閃耀綠寶石。

今年服貿會台灣展區參展面積增加，多達40多家台企，超過300多件展品參展。除了寶島眼鏡、頂新、捷安特、旺旺、緯創等知名品牌，產業領域涉及人工智能、生物醫藥、新能源、科技農業，來自四川大涼山一對台商父子成為今年參展焦點。

80後的林書任本身是北大博士也是鄉村青年，他的父親林春福是早年第一批老台商，深耕深圳做工藝品生意，見證大陸改革開放經濟起飛黃金年代，成為全球最大的工藝品製造商，擁有12000名員工。

2011年，60歲的林春福發現勞力密集的產業必須轉型，多處調研考察轉型目標，當時發現歐洲橄欖油是一個商機，多方評估種植點後，放下萬人工廠，親自飛往當年最貧困四川大涼山，種植橄欖樹，重新開始。

▲ 台商父子勇闖四川大涼山 。（圖／林書任提供）

父親做出如此重大轉變，林書任接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「隨著大陸經濟起飛，工資年年調漲，成本各方面增加，利潤越來越薄。種樹不用休息，樹也不用漲工資，當地老百姓可以一起分享收益，這也是我父親當年一個想法。」

為了更專業種植，林春福重金聘請西班牙橄欖油顧問，並到義大利、等橄欖油種植國家考察取經，還沒開工，徵收流轉土地遇到困難。因為四川大涼山是彝語故鄉，十分排外，老百姓對土地依賴程度非常高，過去也沒有接觸過油橄欖，因此當地彝民一開始非常不信任林春福。

林書任說，「我父親是台灣人隻身跑去深山，加上種植基地附近有軍事基地，幾乎肉眼可見，即使我父親在深圳做生意很成功，還是有村民不信任他，誤以為是間諜。」

「當時為了流轉土地問題，一位彝族婦女趴在挖土機上，堅決不讓進村。」林書任進一步講述當時經過，「當地政府和村幹部趕緊疏通，帶著我父親挨家挨戶解釋。」

林書任的父親告訴當地村民，不只流轉土地，還有工作和薪水，之後一起分潤。林書任組建了大涼山首家「春風新農人培訓中心」，每年培訓5000人，幫助當地農民銷售農產品。

在父子倆努力耕耘之下，當年最反對的村民成為最好夥伴。林書任也笑著分享，前幾年有村組幹部提起當年「趴挖土機抗議事件」，那些村民流轉土地畝數最多，自然收益也最多。最後，村民們很不好意思說，「過去的事不要再提了。」

談起在大山裡歲月，林書任表示自己當過兵，環境方面都能適應，唯獨有一次印象比較深。大涼山日照很強，每年大概有10個月是旱季因此很貧窮，剛好適合種植橄欖樹。有一次他跟父親去工作，太陽超大感覺快中暑，立刻喝藿香正氣水才感覺緩和，內心也深知父親剛開始打拚的辛苦。

▲大陸消費者注重健康，橄欖油市場前景無限。（圖／記者任以芳攝）

這對大涼山台商父子深耕13年橄欖油市場，終於迎來商機。林書任介紹，「目前受限產量，只做大陸內銷一年約2千萬銷售額，可以達到2億的產值。」

目前大陸大部分的橄欖油都是進口，面向14億人口市場，加上疫情許多人注重健康，也讓這個產業前景無限。橄欖樹的種植面積從600畝增加到2.5萬畝，帶動當地6800多農戶年收入增長3倍以上，大涼山的橄欖樹成為彝族眼中最耀眼的綠寶石。