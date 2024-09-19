BB Call爆炸案「台灣跟以色列有情報交換？」　顧立雄極力澄清

▲黎巴嫩真主黨傳呼機集體爆炸，傳呼機是台灣製造，但該廠商已經對外澄清。（圖／翻攝X、路透）



記者陶本和／台北報導

黎巴嫩真主黨成員使用的通訊呼叫器（俗稱BB Call）產生爆炸，釀成9死近3000人受傷的慘劇，而外媒指稱，呼叫器製造商是台灣廠商「Gold Apollo」（金阿波羅）。對此，國防部長顧立雄在一場茶敘上，被問及爆炸攻擊前，台灣是否有事先被通報告知，是否跟以色列有情報交換關係？顧立雄則極力澄清強調「絕對沒有」，就他了解國安單位很重視，已由國安單位在調查。

黎巴嫩於當地時間17日下午4點發生爆炸案，接著陸續出現報導指稱，呼叫器是台灣廠牌，懷疑是以色列在過程中改裝；不過，該製造商金阿波羅馬上發出聲明強調，該產品僅授權商標由地址在匈牙利的公司貼牌生產銷售，絕非在台灣製造。

對此，顧立雄18日在一場私下茶敘上，被問及「爆炸攻擊前，台灣是否有事先被通報告知，是否跟以色列有情報交換關係？」顧立雄則極力澄清，強調國防部「絕對沒有」，台灣跟以色列沒有達到這樣的（意指情報交換關係）。他說，據他的了解，國安單位很重視，這邊的狀況會由國安單位來進行調查。

而國防部發言人孫立方表示，到18日中午為止看到的訊息，這家台灣廠商有發布公開訊息，就是BB Call的製造有被歐洲廠商貼牌；他說，國防部沒有辦法代表廠商說明，有關國際合作部分，台灣對於任何有助於區域和平穩定，是有這樣的國際合作，但沒有涉及到區域以外，以及這樣挑釁性質的行動。

孫立方強調，這件事情到底是哪一方的行動，目前都沒有公開的聲明，所以不會進行臆測。至於是哪一方製造（爆炸物），或是做什麼樣的運用，「國防部不會，也沒有這方面的資訊」。