以色列疑「首度認了」黎巴嫩集體爆炸案：戰爭進入新時代

▲以色列國防部長葛朗特。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

黎巴嫩17日、18日全境發生呼叫器、對講機集體爆炸後，以色列宣稱一場「戰爭新時代」已經開始，相當於默認了該國在這次震驚中東地區的行動中的角色，相關行動使該地區再次面臨更大衝突的風險。

綜合外電報導，17日針對真主黨成員呼叫器的襲擊造成數千人受傷，約24小時後，黎巴嫩遭遇了第二波爆炸衝擊。根據黎巴嫩衛生部門的消息，18日的爆炸造成至少20人死亡，超過450人受傷，爆炸地點包括貝魯特及該國南部。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）18日在北部拉馬特大衛空軍基地（Ramat-David Air Force base）接受訪問，疑似首次暗示了與17日的爆炸事件有關。他表示，「我們處於這場戰爭的新時代，我們需要調整自己。」葛朗特更讚揚了以色列國防軍（IDF）及該國安全機構辛貝特（Shin Bet）和情報機構摩薩德（Mossad）的「卓越成就」。

據指出，17日的行動是由IDF和摩薩德聯合發起的，但這是以色列官員疑似首次公開承認參與了這兩次襲擊。

這些爆炸發生前不久，以色列於16日投票決定將戰爭目標新增一項，即確保邊境居民能夠安全返回家園。過去一年，真主黨與以色列之間的衝突導致黎巴嫩南部及以色列北部成千上萬人流離失所。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）18日再次承諾將「安全地讓北部居民回到他們的家園」。

據知情人士透露，以色列國防軍正將精英第98師從加薩地區調往以色列北部。葛朗特強調：「重心正在向北移動，這意味著我們正在將部隊、資源和精力轉向北部。」