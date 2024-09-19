黎巴嫩爆炸事件釀32死逾3000傷！　白宮重申「不知情」

▲白宮國家安全會議發言人柯比。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

黎巴嫩呼叫器集體爆炸事件累計12死約2800傷；對講機連環爆累計20死450傷，矛頭全指向以色列情報局摩薩德。對此，美國白宮18日重申，美國並未參與本周在黎巴嫩發生的連環爆炸襲擊，這些爆炸由安裝陷阱裝置的爆炸物引發。

CNN報導，美國白宮國安發言人柯比（John Kirby）在白宮新聞簡報會上向記者表示，「我能告訴你的是，我們與17日和18日的事件無關，除此之外我沒有更多的消息可以分享。」當另一位記者追問時，柯比拒絕透露國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）是否於17日與以色列國防部長賈蘭德（Yoav Gallant）的通話中，收到關於18日對講機爆炸事件的事前通知，該事件涉及大量對講機在黎巴嫩全國各地爆炸。

柯比多次拒絕在公開場合證實以色列與這些電子裝置襲擊有關，並對記者說，「我不會在這裡討論情報評估和預測。」

17日發生的呼叫器爆炸襲擊是由以色列情報機構摩薩德（Mossad）與以色列軍方聯合發起的行動。黎巴嫩政府譴責該襲擊為「以色列的犯罪侵略行為」。

不過柯比承認，美國政府擔心該地區局勢進一步升級，他表示美國不認為「額外的軍事行動」是解決問題的辦法，並強調應優先考慮外交途徑。