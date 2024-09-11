2024桃園地景藝術節9／13起開跑　「龜吉拉」搶先現身　

▲「龜吉拉」降落憲光二村。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園地景藝術節今年落腳龜山區，以「迴．龜」為題，9月13日至29日展開，展區遍布桃園酒廠、長庚醫院轉運站、機捷A8站、機捷A7站、中正公園、眷村故事館及憲光二村等地。其中，一隻八公尺高、超大型的巨龜，用鐵構結合竹編，並且巧妙融入憲光二村裡的建物，取名龜吉拉的守護，象徵守護著龜山、守護著憲光二村的文資。

市府文化局表示，今年地景作品除了在地藝術工作者，還有來自日本、法國、義大利與葡萄牙藝術家一起參與，展區分為「上龜山」的桃園酒廠、長庚轉運站、桃捷A8站、桃捷A7站、體育大學，以及「下龜山」的中正公園、眷村故事館及憲光二村等地，希望讓「藝術川流、歸聚桃源」，打造桃園「人文藝術之谷」。

▲2024桃園地景藝術節展區分為「上下龜山區」。（圖／市府提供）

「上龜山」展區作品包括融入桃園酒廠現地元素的《可以微醺》、《相約玉泉町》、《酒之籽》，位於交通動線的《龍騰樹》、《G2G系列：通道#2》、《五線譜上的彩虹》、《汲光片羽》，以彰顯活力、親子為主題的《榮譽光環》、《家庭日》、《重新連結》，還有福容飯店合作的《自由飛鳥》，都將藝術作品巧妙地融入龜山的日常景觀與民眾生活。

▲2024桃園地景藝術節「迴龜」。（圖／市府提供）

「下龜山」展區作品包括以龜山印象為主題的《龜吉拉》、五大坑為主題的《五龜同心》，以及連結在地學校、社區共創的《楊柳悅意》、《楓香玄米茶》、《窯身一變》、《新舊連線進行式》、《落地開花的力量》、《遇見魚》，以及《百年窗景－曹家洋樓與龜山的時光織影》，創作出一系列與當地生活緊密結合的作品，讓民眾回溯過往活動痕跡與記憶，重新發現生活的美好。