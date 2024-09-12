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2024桃園地景藝術節9／13登場　23件裝置藝術作品故事說不完

▲2024桃園地景藝術節展出23件裝置藝術作品

▲在憲光二村的藝術作品《龜吉拉的守護》，龜背以竹菜籃為元素。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局12日於市政會議，提出「2024桃園地景藝術節」專題報告指出，今年地景藝術節展期自9月13日至29日，以「迴。龜」為題，分為上龜山及下龜山兩個場域，共計將展出23件裝置藝術作品，以及6場推廣活動、18組藝術表演、2場特展與12場社區小旅行，內容豐富多元，精彩可期。

此外，今年也結合音樂、雷射、影像推出光雕投影秀《量子繪景-若水》，而位於憲光二村眷村文化園區，在展前即備受矚目的《龜吉拉的守護》，是由藝術家以鐵構與竹編共同創作完成，其中以市場常見的竹菜籃作為龜背元素，極具巧思，歡迎市民朋友共襄盛舉。

▲2024桃園地景藝術節展出23件裝置藝術作品

▲▼閩南及民俗文化科長黃妃珊專題報告2024桃園地景藝術節。（圖／市府提供）

▲2024桃園地景藝術節展出23件裝置藝術作品

文化局說明，「2024桃園地景藝術節」展區包含：桃園酒廠、長庚醫院轉運站、機捷A7體育大學站、機捷A8長庚醫院站、體育大學，以及中正公園、眷村故事館、憲光二村等地。

本次活動假日期間（9/14-15、9/17、9/21-22、9/28-29）提供交通接駁服務，規劃【A龜山線】（往返桃園火車站後站至長庚醫院轉運站）及【B迴龍線】（往返桃捷A7體育大學站至迴龍捷運站）等2條路線，除9月22日配合路跑活動發車時間調整為上午11時外，其餘營運時間為上午9時至晚間9時40分，每30分鐘一班車，視人潮機動調整班距，鼓勵市民朋友多加利用接駁服務。

文化局指出，桃園地景藝術節辦理迄今已邁入第12年，以桃園特色地景帶領民眾體驗無圍牆美術館的意趣，串連裝置藝術、表演、展覽、論壇等，並與在地社區及觀光景點相連結，每年皆吸引約100萬人次參與。

為讓桃園地景藝術節有更多籌備量能，將成立專案辦公室，並於明（114）年轉型為兩年一期的雙年展模式，第一年進行桃園在地基礎研究及活動選址，第二年以藝術策展，透過藝術打造城市文化品牌，強化國際展會交流，期盼成為國內、外藝術家爭取參與的藝文節慶。

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