長榮百億遺產之爭！張國煒告大哥背信　「蔑視父親遺囑」

記者劉昌松／台北報導

長榮集團創辦人張榮發過世後，兒子們為了上百億元遺產對簿公堂，日前最高法院判決確認張榮發遺囑有效，四子張國煒可獨得長榮集團經營權等利益，但事件並未就此落幕，張國煒18日委由律師到台北地檢署遞狀，控告大哥張國華與長榮老臣柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源共5人，涉嫌惡意違背張榮發遺囑，擅自處分重要的長榮巴拿馬公司資產，涉嫌背信罪，並請法院解除柯等4人遺囑執行人職務。

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）

律師林文鵬指出，今受張國煒先生委託，針對已故長榮集團總裁張榮發先生所立遺囑之遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源與張國華共同違反遺囑內容，觸犯刑法背信罪，向台北地檢署提出刑事告訴，並向台北地院聲請解任遺囑執行人職務並改定適格之遺囑執行人。

▲張國煒18日委由律師到台北地檢署遞狀。（圖／記者劉昌松攝，下同）

林文鵬表示，眾所周知，張榮發先生遺囑是指定張國煒接班集團總裁，而這份遺囑的有效性，也經過地方法院、高等法院及最高法院認定，四位遺囑執行人及張國華均明知，張榮發先生的遺囑是將所創辦的長榮集團經營權交由張國煒，所以四位遺囑執行人，本應協助張國煒順利接任長榮集團總裁。

但柯麗卿、劉孟芬、吳界源、戴錦銓身為遺囑執行人，竟無視張榮發先生遺囑，違背身為遺囑執行人應忠實踐履遺囑之任務，夥同張國華，製作105年3月24日遺囑執行人會議記錄，惡意違背遺囑，選任張國華擔任長榮集團主要控股公司巴拿馬長榮國際之常任董事及常任總裁，導致張國華擅自違法無權處分EIS資產並掌控長榮集團迄今，張國華更大喇喇的於105年3月24日同日之會議記錄以巴拿馬長榮國際常任董事及常任總裁身分，選任遺囑執行人柯麗卿擔任巴拿馬長榮國際董事、總裁，兩者私相授受、酬庸至此，完全將遺囑執行人之忠實義務拋諸腦後。

林文鵬說明，柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源以及張國華的行為，不僅是對張榮發先生遺囑的公然蔑視，更構成刑法背信犯罪。因此，今天向台北地檢署對柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源以及張國華，提出刑事背信告訴，以捍衛張榮發先生的遺囑。

林文鵬強調，自張榮發先生逝世迄今，已逾8年半，四位遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源不但與張國華先生共謀惡意違背張榮發先生遺囑，更未依照遺囑內容積極執行職務，導致遺囑執行牛步不前，根本不適任張榮發先生遺囑之遺囑執行人職務，故今天一併向台北地院聲請解任四位遺囑執行人之職務，並請台北地院另行改定適格之遺囑執行人，以盡速落實張榮發先生遺囑，讓張榮發先生逝者安息。

