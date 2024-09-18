嘟嘟車活春宮！4男女後座「肉體交疊」上下揉捏　泰司機超淡定

▲普吉島2男2女在嘟嘟車後座肉體交疊，引發網友指責。（圖／翻攝自mgr online，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國普吉島知名觀光景點「芭東海灘」以細白沙灘與紅燈區聞名，然而近日卻有網友在當地拍到一輛嘟嘟車因塞車堵在車陣中，但後座的2名外國男遊客與2名泰國女性卻突然肉體交疊，上演活春宮。

根據泰媒報導，一則拍攝於普吉島的40秒影片17日在網路上瘋傳，影片中有2名外籍男子與2名泰國女子搭乘嘟嘟車，但是當天疑似因為下大雨，導致大塞車。沒想到4人竟慾火焚身，無法壓抑「性致」，直接在嘟嘟車的開放式後座「肉體交疊」。

由於嘟嘟車的特性，4人的親密行為全被後方堵在車陣中的民眾看到。2名泰國女子絲毫不在意別人眼光，一人跨坐在一名衣衫不整、疑似全裸的男子身上，另一人則是和另一名男子緊擁在一起。從影片中還可以看到，其中一名女子手持酒瓶，明顯已經酒醉到神智不清。

從嘟嘟車後方目睹4人誇張行徑的民眾隨即拿出手機拍下整個過程，而相關影片也立刻在網路上引發熱議，甚至吸引當地電視台報導。

該段影片引發了普吉島居民的強烈不滿，認為外國遊客把芭東海灘當作是一個沒有紀律、可以隨心所欲的地方，氣得要求當局加強管理遊客的脫序行為，以維護公共場所的秩序。

▲遊客在芭達雅海邊小便被拍下。（圖／翻攝自Pattaya News）



這已不是泰國第一次發生外國遊客脫序行為，芭達雅近日才有一名男性遊客在海邊朝著大海小便，相關影片迅速在網上流傳，並引發爭議。而普吉島芭東地區14日也發生2起嚴重的遊客暴力事件，導致1名男子失去意識、1名頭部重傷。