台東單親媽養兒女生活困頓　警掏腰包及時援助

▲派出所關懷弱勢家庭展現警民一家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

適逢中秋佳節，台東縣警察局成功分局新豐派出所展現了警察超越職責的關懷精神。副所長許東凱得知轄區和平里山區有一戶困難家庭後，立即組織慰問行動。這個家庭由一位母親獨自撫養一女一男，三人均患有過動症，生活困頓，居住環境簡陋。副所長帶領團隊主動探訪，不僅送上應景的月餅禮盒，更關切他們的日常所需，展現了警察溫暖人性的一面。

此次慰問行動細節豐富，體現了警方對社區的深入了解和關懷。許東凱除了代表派出所贈送月餅禮盒外，同行的警員林佳明在了解到該家庭的具體困境後，自掏腰包捐助了新台幣2000元，希望能在節日期間為這個家庭帶來一些實質幫助。

警方不僅提供了即時的援助，還承諾將協助該家庭申請「馬上關懷」等社會救助計劃，以期能獲得更長遠的支持。面對警方的主動關懷，這位母親流露出深深的感動之情。她特別感謝警察在繁忙的工作中，仍能在佳節期間想到他們這樣的弱勢家庭。這種暖心的舉動不僅拉近了警民距離，也讓這個家庭感受到社會的溫暖。

成功分局長龔士哲對此表示，新豐派出所這次的慰問行動充分體現了「警民一家」的理念。他強調，警察的職責不僅限於維護治安，更應該主動關心社區，成為民眾信賴的後盾。分局長期望這種關懷弱勢、服務群眾的精神能在轄區內持續發揚，讓每一位民眾都能感受到警察的溫暖與守護。他也呼籲社會各界共同關注弱勢群體，攜手打造一個更加溫馨、和諧的社會環境。