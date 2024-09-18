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心導管醫材退出台灣　李彥秀轟衛福部：無止境開會討論只出一張嘴

▲▼李彥秀 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

心導管檢查經常使用的器械「可鎖管鞘Lock Sheath」，國外廠商因不堪虧損，7月初宣布放棄台灣市場。國民黨立委李彥秀直言，去年2月國內缺藥嚴重時，衛福部雖提出多項解決缺藥問題對策，但經歷1年半，所謂的全面檢討仍舊是無止境的開會討論，「倘若只是出一張嘴期盼共體時艱，請問還有多少藥廠能繼續咬牙苦撐？」。

李彥秀說，最近「健保給付偏低」、「醫療器材不敷成本退出台灣市場」等討論躍居新聞版面，但這次受關注的心導管檢查使用器械「可鎖管鞘」，其實只是我國健保問題的冰山一角。

她指出，當用「藥品退出台灣」當搜尋關鍵字，映入眼簾的就是上個月媒體報導降血壓藥「安普諾維」，及抗憂鬱藥「百憂解」將在11月退出台灣市場，藥師公會也分析近10年共有13款原廠藥退出台灣市場，但很遺憾食藥署總是用「替代藥品多」搪塞，似乎有個藉口理由，制度沉痾就能視而不見，更是把換藥的溝通成本、適應成本，轉嫁給醫界與民眾。

「每一項缺藥，都代表著有民眾迫切等待治療、代表著民眾健康遭受疾病威脅」，李彥秀提到，過去一年降膽固醇、糖尿病、白內障、止吐止咳，還有手術、洗腎用生理食鹽水，都接連傳出缺藥，原因可能是原料供給問題、可能是原廠供貨政策，但撇開這些個別藥品供應問題，根本來說，則是健保資源不足，健保給付過度剝削，藥廠不堪負荷後自然競相出走。

李彥秀指出，去年2月國內缺藥嚴重時，衛福部雖提出多項解決缺藥問題對策，其中就包括「全面檢討健保藥價政策」，但經歷1年半，所謂的全面檢討仍舊是無止境的開會討論，只聞樓梯響並無法將至關民眾健康安全的藥物留下。不僅如此，近2年健保總額協商時，也不見健保署編列充足預算通盤檢討藥物支付標準，倘若只是出一張嘴期盼共體時艱，請問還有多少藥廠能繼續咬牙苦撐？

李彥秀說，同時，藥價政策的不友善、健保資源的捉襟見肘，除了遲誤新藥、新醫材納入健保的腳步，也連帶影響部分新藥、新醫材進入健保的意願。「寧可打入自費市場，也不要急著進入健保」是許多藥廠的心底話，不僅成為醫療院所自費市場逐年成長的遠因之一，更是變相加重民眾的就醫負擔。

李彥秀也說，攤開「健康台灣推動委員會」的會議簡報，整整一頁虛華的「健保藥品改革 提高供應鏈韌性」，但民眾關心的是什麼時候才能有穩定的藥物供給、什麼時候才不會一再傳出藥物退出台灣市場，醫界關心的是健保改革不是挖東牆補西牆、順了姑意逆嫂意，健康台灣應該是民眾切身感受，而不是在冷氣房裡的紙上談兵。

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