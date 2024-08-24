「穿短褲去面試」秒被趕回家！　她怒PO穿搭一票人卻不挺

▲泰瑞莎穿短褲去面試，一到現場就被要求回家更衣。（圖／翻TikTok@mtyreshiadaily）



記者吳美依／綜合報導

美國德州網友泰瑞莎（Tyreshia Morgan）面試時，因為「穿短褲」，剛到現場就被趕回家，但她自認穿搭沒有問題，因此把這段經歷分享至TikTok，卻幾乎沒有博得支持，反而被嘲諷，「誰會穿短褲去面試啊？」

影片中，泰瑞莎在鏡頭前展示面試穿搭，包括白色T恤、白色針織外套、訂製款黑色短褲，「招聘人員因為這樣的穿搭拒絕我了。我不敢相信，招聘人員要求我，換掉衣服再回來（面試）。我看起來非常俐落又專業，所以我說『不了！』」

留言區一些人為泰瑞莎辯護，「妳看起來很可愛，為什麼我們不能更新這些陳舊的服裝規定？已經不再是1950年代了」、「在暖和的天氣裡，這沒什麼問題。」

不過，大多數人都認為，這種穿搭非常不適合面試，其中不乏自稱人資專員的網友表示，「這一點也不端莊」、「穿短褲去面試也太瘋了吧」、「如果是我的話，會立刻刷掉妳的」、「我此生沒看過有人穿短褲面試」、「學校真的應該恢復職涯準備課程」、「我們因為天氣及氣氛，而有最寬鬆的商務休閒服裝規定，但短褲永遠不適合面試。」