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蝸牛粽「首批受害者檢體」送抵疾管署　比照寶林分送北榮、台大驗

▲▼ 蝸牛小米粽曝光 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲蝸牛小米粽曝光。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者洪巧藍／台北報導 

台東金峰鄉賓茂及壢坵部落傳出集體食物中毒案件，已經有12人送醫、3人死亡，目前懷疑是「蝸牛小米粽」釀禍。疾病管制署今（18）日表示，疾管署南港實驗室已收到第一批檢體，分別是7名和事件有關個案的血液、尿液檢體共23件，會比照寶林茶室食品中毒案分送到台大、北榮進行檢驗。

據了解，該部落一名83歲的劉姓老婦人自製了小米粽，並在內餡包入蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉等，但17日當天自己食用後即出現不適症狀，送醫仍不治過世。部落親友治喪守靈時又吃了劉婦生前自製的蝸牛小米粽，還煮了蝸牛湯、芋頭梗、泡麵等，隨後不久即有多人陸續出現不適症狀送醫，包括劉婦在內，這起事故目前共造成12人中毒、3人死亡、4人命危。

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疾病管制署副署長羅一鈞表示，疾管署協助食藥署和台東縣衛生局展開流病調查，防疫醫師下午已經搭機前往，還有北榮毒物科醫師在台東會合，了解病患臨床狀況，毒物科醫師也會分析毒物調查。

明日調查團隊會到金峰鄉部落現場訪查，疾管署會協助調查人體檢體，由台東縣衛生局通報採檢檢體，送疾管署南港實驗室，再送台大法醫所、北榮毒物中心檢驗。

羅一鈞說明，中午已經收到第一批檢體，是7名和事件有關個案，包含血液、尿液檢體23件，會就7名個案檢體分送台大北榮，讓這兩單位展開檢驗。檢體都是目前還在救治個案身上所採集，羅一鈞指出，由於3名死者來不及採檢，衛生局還在努力中，後續可能還有其他檢體陸續送達。

至於食品檢體，食藥署副署長林金富分析，目前案件共通點是都曾經吃「蝸牛小米粽」，所以初步要調查的包含涉案食材的蝸牛、血桐葉，另也懷疑是否有誤用有毒植物曼陀羅，其他還要檢驗化學物質包含殺蝸牛用的聚乙醛、有機磷農藥；若都現場調查發現其他可疑物質也會進行檢驗。其中化學物質檢驗比較快，應該可在2天有結果，其他物質則於1周內完成調查。

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