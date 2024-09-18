6個月男嬰在家被老鼠狂咬50處　「4根手指啃到見骨」臉部毀容

▲家長放任男嬰遭老鼠啃咬。（圖／示意圖／達志影像）
記者李振慧／綜合報導
美國印第安那州一名6個月大嬰兒滿身是血躺在嬰兒搖籃中，在家中地下室遭老鼠攻擊，身上多達50處咬傷，差點因為失血過多身亡。嬰兒的父親大衛(David Schonabaum)因為疏忽照顧嬰兒與幼童被判3項重罪。
身為三寶爸的32歲男子大衛去年9月打電話報案，他在家發現剛出生的兒子身上全是血，醫護人員前往發現，男嬰躺在滿是鮮血的搖籃中，身上有50多處咬傷，其中包含額頭、臉頰、鼻子。
David Schonabaum, 32, of #Indiana has been found guilty of 3 counts of neglect after his 6-month-old son was discovered with over 50 rat bites all over his body in September 2023— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) September 16, 2024
Doctors found more than 50 bites on his forehead, cheek, nose, thigh, foot, and toes. The boy’s… pic.twitter.com/jono4EhXOZ
男嬰的右手也遭到嚴重咬傷，4根手指的肉都被老鼠啃掉，指尖露出骨頭。本案審判期間，檢察官指出，嬰兒居住的地方環境惡劣，家裡不但有老鼠還有許多蟲，到處都是垃圾和老鼠糞便。
檢察官表示，男嬰被發現時幾乎快死亡，而且老鼠咬傷也將為他帶來永久性的傷害，在可怕事件發生前，社工已多次要求他要改善家中環境。陪審團最後判定父親大衛3項疏忽照顧孩子的罪名成立，最終判決結果將於10月2日出爐。
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