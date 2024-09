6個月男嬰在家被老鼠狂咬50處　「4根手指啃到見骨」臉部毀容

▲家長放任男嬰遭老鼠啃咬。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國印第安那州一名6個月大嬰兒滿身是血躺在嬰兒搖籃中,在家中地下室遭老鼠攻擊,身上多達50處咬傷,差點因為失血過多身亡。嬰兒的父親大衛(David Schonabaum)因為疏忽照顧嬰兒與幼童被判3項重罪。

身為三寶爸的32歲男子大衛去年9月打電話報案,他在家發現剛出生的兒子身上全是血,醫護人員前往發現,男嬰躺在滿是鮮血的搖籃中,身上有50多處咬傷,其中包含額頭、臉頰、鼻子。

David Schonabaum, 32, of #Indiana has been found guilty of 3 counts of neglect after his 6-month-old son was discovered with over 50 rat bites all over his body in September 2023



Doctors found more than 50 bites on his forehead, cheek, nose, thigh, foot, and toes. The boy’s… pic.twitter.com/jono4EhXOZ