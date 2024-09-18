6個月男嬰在家被老鼠狂咬50處　「4根手指啃到見骨」臉部毀容

▲家長放任男嬰遭老鼠啃咬。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安那州一名6個月大嬰兒滿身是血躺在嬰兒搖籃中，在家中地下室遭老鼠攻擊，身上多達50處咬傷，差點因為失血過多身亡。嬰兒的父親大衛(David Schonabaum)因為疏忽照顧嬰兒與幼童被判3項重罪。

身為三寶爸的32歲男子大衛去年9月打電話報案，他在家發現剛出生的兒子身上全是血，醫護人員前往發現，男嬰躺在滿是鮮血的搖籃中，身上有50多處咬傷，其中包含額頭、臉頰、鼻子。

David Schonabaum, 32, of #Indiana has been found guilty of 3 counts of neglect after his 6-month-old son was discovered with over 50 rat bites all over his body in September 2023



Doctors found more than 50 bites on his forehead, cheek, nose, thigh, foot, and toes. The boy’s… pic.twitter.com/jono4EhXOZ — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) September 16, 2024

男嬰的右手也遭到嚴重咬傷，4根手指的肉都被老鼠啃掉，指尖露出骨頭。本案審判期間，檢察官指出，嬰兒居住的地方環境惡劣，家裡不但有老鼠還有許多蟲，到處都是垃圾和老鼠糞便。

檢察官表示，男嬰被發現時幾乎快死亡，而且老鼠咬傷也將為他帶來永久性的傷害，在可怕事件發生前，社工已多次要求他要改善家中環境。陪審團最後判定父親大衛3項疏忽照顧孩子的罪名成立，最終判決結果將於10月2日出爐。