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女檢察官「打擊犯罪13年」一路高升　法學專業、國考資格全是假

▲▼女檢察官「打擊犯罪13年」一路高升　法學專業、國考資格全是假。（圖／翻攝X）

▲多莉亞假冒檢察官13年才被發現根本沒有法學背景。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞發生離譜事件，「檢察官」多莉亞（Claudia Elena Lozano Doria）在司法界闖蕩13年，由於表現亮眼一路高升，最終成為瓜希拉省（La Guajira）檢察官辦公室主任，卻被發現毫無法學背景，不僅不符檢察官資格，甚至連律師執照都沒有。

infobae、Semana等媒體報導，2000年至2013年期間，多莉亞一路打擊犯罪，起訴、逮捕、釋放了數百人，漸漸從地方檢察官，升遷到檢察官辦公室部門主任，直到2013年試圖挑戰成為法官時，才被發現在司法國考與國家律師名冊都「查無此人」。

原來，2000年9月，多莉亞拿走閨蜜的法學院文憑與國考資格等文件後，全部偽造出另一份新的，並且藉此進入司法界。證人表示，檢察官辦公室在接收和登記求職者文件時，都遵循「誠實​​信用原則」，因此沒有發現異狀。而檢方認為，儘管多莉亞無法勝任，卻成功贏得上司和同事的信任。

多莉亞被指控詐欺與偽造文書等罪名，當年被偷走文憑的好友也出庭作證。當局必須釐清多少刑民事案件受到影響，因此調查歷時11年後，她終於在8月底被判處12年9個月有期徒刑。

 
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