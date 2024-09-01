摩羯颱風即將形成「路徑誤差圈超大」　賈新興揭2大觀察重點

▲氣象署第一報路徑，誤差圈超級大，表示路徑變數極高。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

在菲律賓東南方的熱帶擾動，今（1日）上午發展為熱帶性低氣壓TD12，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，據中央氣象署第一報路徑，誤差圈超級大，表示路徑變數極高，建議再觀察2天。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，目前各國預測以及各AI模式的預測顯示，路徑仍未收斂。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文指出，摩羯颱風即將形成，根據氣象署第一報路徑，誤差圈超級大，表示路徑變數極高，建議再觀察2天左右，才會比較明朗。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，9月上旬西北太平洋熱帶系統相當活躍，未來10天靠近台灣的熱帶氣旋可能不只1個，如有安排室外活動的民眾多注意。

賈新興在臉書表示，可以確定的是，未來10天季風低壓帶活躍，有利熱帶擾動的發展。觀察重點包括，明、後天發展為颱風後的預測趨勢，觀察周三至周五位於中國長江流域附近的高層高壓系統強弱變化，及西北太平洋高壓的趨勢。

中央氣象署預報員葉致均預估，熱帶性低氣壓TD12最快明天發展為第11號颱風「摩羯」，目前各國路徑模擬相當分散，包括從南邊走、往西穿過菲律賓東方海面到南海，從東邊走、往日本南方海面前進，路徑不確定性大。

不過葉致均表示，周二晚間開始受到該熱帶性低氣壓的外圍水氣影響，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島甚至大台北山區可能有零星降雨。