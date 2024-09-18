中秋節也來！　9架次共機、13艘次共艦擾台

▲共機動態。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

昨是中秋節，國防部今（18日）公布最新共機動態，17日上午6時一直到18日上午6時，有9架次共機出海活動，其中6架次逾越中線，另有13艘共艦、1艘公務船持續在台海周圍活動，共計23架次機艦擾台。

國防部今公布最新共機動態，17日上午6時一直到18日上午6時，陸續偵獲計9架次共機出海活動，其中6架次逾越中線，另有13艘共艦、1艘公務船持續在台海周圍活動。

對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

