最近常懷疑人生？占星師揭「土星合月」影響　這2月台灣須戒慎恐懼

▲今年中秋節出現「土星合月」，卻是不祥之兆。（圖／中國時報鄧博仁攝）

文／CTWANT

昨（17日）是一年一度的中秋節，除了迎來超級大滿月，而且月亮和土星在18：12在水瓶座21：07度完全合相，因此可以看到百年一遇的「土星合月」，也是21世紀罕見的一次，不過以吠陀占星角度來看，這並不是一個吉祥的象徵。

占星老師李靜唯指出， 「月土合相」並不是一個吉祥的相位，月亮代表內心的情感，一旦與象徵壓力限制災難的土星合相，確實會帶來強烈的情緒波動及深沉的無力感，這段時間人們可能會不斷思考「活著的意義究竟是什麼？」這類嚴肅的議題，甚至開始懷疑人生。

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李靜唯表示，真正的滿月是在9月18日10：34左右，同時也伴隨著月食在雙魚與「羅喉」合相，並與處女座的「計都太陽金星」產生相位，此時月亮所在的宮殿為P. Bhadra，這是一個充滿暴力與火熱的星宿，也代表鋒利殘忍的雙面刃，不僅可以打仗消滅敵人，也可以用來切除任何阻礙或限制，甚至用在宗教或其他邪惡的途徑；同時也象徵反差性極大的雙重人格，也就是說在月食之後的幾個月裡，我們將會看到更多人前人後，不為人知的另外一面。

李靜唯更提到，台灣最需要注意的時間點，約莫是落在2024年10月底，至2025年5月底之間，因為現在的火星將會從雙子到巨蟹，再從巨蟹逆行回到雙子，最後再順行回到巨蟹，時間從2024年8月27日橫跨到2025年6月1日，長達9個多月。

李靜唯解釋，10月20日「火星」進入巨蟹座是很內耗的相位，偏偏12月7日火星又逆行在巨蟹，逆行前後是火星最橫行無阻的時刻，台灣的巨蟹座位於第4宮，是跟國家領土以及不動產有關的宮位，除了要特別注意大型天災如地震之外，也要小心新青安引發的次貸危機，以及全球性經濟大動盪，同時火星也會重創台灣的第8宮，跟國家秘密，政黨內鬥、以及背叛死亡有關。

另外，2025年3月30日土星離開水瓶座進入雙魚座與羅喉合相，「土星羅喉」至少要間隔12～13年才會相合一次，上次合相就是在1968年，當時就發生2起震驚中外的暗殺事件。雙魚座位於台灣的12宮，象徵台灣明裡暗裡隱藏的敵人十分強大，同時也涉及國家的主權可能受到威脅，與此同時火星也正在巨蟹座過渡到獅子座的「業力之結」中苦苦掙扎。

李靜唯提醒，自2025年3月30日至5月30日，整整2個月之間，確實是台灣甚至全世界都必須十分戒慎恐懼的時間點，不論是天災還是戰爭，甚至新型病毒，都有可能再度翻轉整個世界，因為當土星終於進入黃道的最後一個宮位時，也意味著人類已經傷痕累累。

◎民俗說法，僅供參考。

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