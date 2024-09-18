民進黨議員許家蓓癌逝　游淑慧發文哀悼：震驚又難過

▲民進黨台北市市議員許家蓓18日病逝。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨台北市議員許家蓓18日凌晨2時25分因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲，民進黨台北市議會黨團證實此事。對此，國民黨台北市議員游淑慧發文哀悼表示，雖然政黨不同、不太熟，但記得每次在議會見到，她都會笑咪咪的主動打招呼，松信的朋友也常說，他們選區有個認真的議員，上會期許家蓓在議會表現一切如常，那麼年輕又這麼突然，很不捨。

今晨傳出許家蓓病逝，民進黨台北市議會黨團稍早證實，許家蓓於今年5月確診子宮內膜癌，並在馬偕醫院接受治療，全心全意投入治療，抗癌的過程辛苦，但她仍以樂觀態度面對、不放棄治療，原規劃康復後投入抗癌公益活動擔任志工等，希冀共同推動癌症防治。對於許家蓓的離世，議員團隊及家人感謝外界的關心及鼓勵，民進黨團將協助後續治喪事宜。

對此，游淑慧於臉書表示，看到新聞驚聞許家蓓議員過世，覺得很震驚也很難過。雖然政黨不同、和他不太熟，但記得每次在議會見到，她都會笑咪咪的主動打招呼。

游淑慧說，住松信的朋友也常告訴自己，他們選區有個認真的議員。上個會期許家蓓在議會的表現看起來一切如常，那麼年輕又這麼突然，很不捨。