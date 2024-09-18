白營揪牧師、道士為柯文哲祈福　綠黨團傻眼：應相信法院不是法會

▲前民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，前民眾黨立委蔡壁如昨中秋夜號召200位小草，在「秘密集會所」為柯文哲祈福，也請到牧師、法師等。對此，民進黨團今（18日）受訪時回應，相信法院而不是相信法會、相信法官而不是相信法師，尊重民眾黨操作，但應回到司法場域，好好說明真相，這才是正辦。

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，蔡壁如、立委麥玉珍、台中市議員江和樹、陳清龍與中彰投黨部等，昨（17日）中秋節揪200名小草在台中大肚山一處「秘密集會所」為柯文哲祈福。蔡壁如受訪時表示，有請一個「天主教非正式牧師」到場，帶著大家禱告，另外也請了當地沙鹿的道士，有道家的禱告儀式，一起幫柯文哲集氣加油，也買了一些蠟燭。

對此，綠委許智傑表示，做為藍綠中間力量，希望小草理性，反貪腐才是方向，而不是神格化、宗教化來吸引小草、守住小草。

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，最近民眾黨一連串活動規畫都讓人不敢恭維、難以想像，辦一個路跑又稱參加者為堂口生物，把政黨當做黑道組織，昨天蔡壁如找道士、牧師的中秋節活動也搞成像法會，到底是堂口組織還是宗教團體？活動規劃其他人無法置喙。

吳思瑤指出，民眾黨最重要課題，是要回到司法領域好好說明事實、釐清真相，相信法院而不是相信法會、相信法官而不是相信法師，尊重民眾黨操作，但整起事件造成社會很多紛擾、也耗損很多社會資源，民眾黨應回到司法場域，好好說明真相，這才是正辦。