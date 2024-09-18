不願扛責京華城案！他抖出柯文哲「限期11天」內幕

▲前北市府都發局長黃景茂涉圖利京華城案，訊後遭檢方以500萬元交保。

圖文／鏡週刊

京華城弊案除了金流有所斬獲，本刊掌握，柯文哲上周被提訊時，檢廉同步約談前北市府都發局長黃景茂到案，他是繼前任局長林洲民後接任該職，庭訊時從證人改列被告，移送北檢複訊時他向檢察官全盤托出，2020年3月19日柯收到京華城陳情信後，不但將此案發交都發局研議，更下令限期11天、亦即當月底必須完成任務。

由於京華城當時與北市府的官司還在進行中，離7月宣判還有一段時間，黃景茂不願背書，作證時緊咬全案是柯限期交辦，他拖延一陣子後，隔月才上簽公文，指京華城案與北市府仍在纏訟中，市府已表達不願和解，並註明議員應曉薇不斷陳情，請市長批示是否送都委會研議，並說他「以為都委會應該會順勢封殺此案」。

▲前北市府都發局長林洲民日前赴北檢作證，緊咬柯文哲對京華城容積率放寬知之甚詳。

沒想到柯除指示將該案送都委會討論，還指派副市長彭振聲擔任專案管理人，黃景茂擔心出事，同年9月還安排一場諮詢會議，認為京華城案援引都市計畫法第24條「韌性城市貢獻獎勵」、「智慧城市貢獻獎勵」及「宜居城市貢獻獎勵」取得20％容積獎勵恐有適法性問題，為了自保，他還保留當時的公文全交給檢廉，不過，檢方仍認為他將此案送進都委會討論已涉及圖利，訊後諭令500萬元交保。

▲前台北市副市長彭振聲（左）密集遭提訊，據了解，他已向檢方供出實情，有望轉為汙點證人。

本刊調查，柯在市長連任前後的二任都發局長林洲民與黃景茂，都作證緊咬他明知違法仍執意放寬京華城容積率，圖利罪證明確。此外，都委會執行祕書邵琇珮也稱，她在2020年6月20日的專案小組會議，提出建議讓京華城公司可以補償，呼應白仁德召集人，讓京華城公司可依照都市計畫法第24條提出細部計畫修訂，參考都更或現有容積獎勵的機制，以有公共性及公益性來申請，應曉薇當時的協調會，就是在協調如何讓京華城依照都市計畫法第24條提出細部計畫來獲得都更的容積獎勵。

▲京華廣場前年底舉辦動土典禮，柯文哲（右）與沈慶京（左）同台揭幕，如今皆淪為階下囚。

由於京華城公司所在地區未經指定為都更地區，也非都更單元，實質上拿取都更獎勵是無法律依據。邵琇珮言下之意，除了意指柯文哲明顯圖利外，她也稱曾黃景茂報告過此事，後來，黃景茂告訴她，彭振聲副市長也同意該方案，後來柯文哲催促加速完成，顯見一群市府官員都知道違法，目的就在違法擴大京華城容積率。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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