新研究曝：「超級細菌」2050年恐致近4000萬人死亡

▲研究認為超級細菌恐將造成近4000萬人感染死亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）



文／中央社

17日發布的1份全球分析報告預估，對抗生素具有抗藥性的所謂超級細菌未來25年間恐怕會造成將近4000萬名感染者死亡，因此研究人員呼籲採取行動避免這樣可怕的情況成真。

法新社報導，超級細菌指的是具有抗微生物藥物抗藥性（antimicrobial resistance，AMR，俗稱抗生素抗藥性）的細菌株或病原體，也因此難以治療得多。它已被認定對全球衛生構成愈來愈大威脅。

這份報告發表在英國「刺胳針」（The Lancet）醫學期刊，出自「抗微生物藥物抗藥性全球研究」（Global Research on Antimicrobial Resistance，GRAM）計畫，是全球首份追蹤超級細菌長期對全球影響及估計接下來可能情況所做的研究分析。

報告指出，從1990到2021年，每年全球有100萬餘人死於超級細菌；而這段期間儘管5歲以下兒童死於超級細菌人數銳減逾50%，多虧有更好的措施來預防和控制嬰兒感染，但如今感染後要治癒卻困難許多。

反觀同一段時期內，死於超級細菌的70歲以上人口則暴增逾80%，因為長者已變得更容易受到感染。

研究還顯示，2021年死於多重抗藥性金黃色葡萄球菌（MRSA）的人數較30年前翻倍，達到13萬人。

研究人員依照當前趨勢模型估算，到了2050年，每年直接死於超級細菌的人口將較目前大增67%，達到接近200萬；此外還要加上死因與超級細菌有關的人數，屆時將達每年820萬人，增幅接近75%。

報告表示，依照這種情況，未來1/4世紀超級細菌將直接造成3900萬人死亡，死因與超級細菌有關的人數則將達到1億6900萬。

然而，世界若努力改善嚴重感染者的照護及抗微生物藥物的取得，便可能讓情況不那麼糟糕。根據模型估算，這可在未來25年間拯救9200萬人性命。