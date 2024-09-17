　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

研究：未來25年「抗生素抗藥性」恐奪逾3900萬條命　2地區最危險

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲醫學界對於抗生素抗藥性發出警告。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

全球抗生素抗藥性研究計畫（GRAM）最新研究指出，若不採取補救措施，2025至2050年，「抗生素抗藥性」將在全球奪走大量性命，預估直接造成逾3900萬人死亡，間接造成另外1.69億人喪命。其中，南亞及撒哈拉以南非洲地區又面臨更大風險。

根據世界衛生組織（WHO）定義，「抗生素抗藥性」指細菌、病毒、真菌、寄生蟲不再對藥物產生反應，可能是因為這些有機體產生基因變化，但更常見原因卻是，在人類或動植物身上，誤用或過度使用藥物，以進行治療、預防或控制感染。

這份研究估計，「抗生素抗藥性」未來25年將在全球造成大量患者喪命。與2022年相比，到了2050年，直接歸因於「抗生素抗藥性」的每年死亡數將達191萬人，間接歸因死亡數則是822萬人，年成長率分別高達68%與75%。

▲藥，藥物，藥品。（圖／CFP）

這些死亡數的增加，將為公衛醫療體系與國家經濟造成壓力，到了2030年，更會累計1兆至3.4兆美元的國內生產毛額 （GDP）損失。此外，中低收入國家也面臨著不成比例的負擔，死亡率最高地區都在南亞與撒哈拉以南的非洲地區。

不過研究也指出，如果能讓嚴重感染獲得更良好照護，推出新疫苗避免感染，制訂更明智的藥物協議、適度限制抗生素使用，可以在2025年至2050年之間，拯救9200萬條人命。

這份研究的分析數據來自204國各年齡層的5.2億人病例，資料來源包括醫院數據、死亡紀錄、抗生素使用紀錄，評估22種致病有機體、84種藥物與細菌的結合狀況、11種感染症候群，例如腦膜炎與敗血症。該論文16日被發布在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）

ET快訊
阿諾遭主持人揉胸！驚爆對方身份　細節全說了：旁邊全是男生
颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！　日氣象廳：從北掃台
台灣民意基金會民調／賴清德施政「不贊同者」增250萬人　46
快訊／美對台軍售72億！　1個月生效
快訊／中秋悲劇！　新北25歲男割頸亡
侯佩岑「46歲臉蛋變形」　驚見鼻子變90度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賀錦麗49%勝川普46%！　「搖擺州之首」賓州最新民調出爐

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！　日氣象廳預測路徑：從北掃台

研究：未來25年「抗生素抗藥性」恐奪逾3900萬條命　2地區最危險

泰坦號內爆5死「最後訊息」曝光！　前員工揭內幕

川普盛讚特勤局！　批政治風向「太骯髒」：我不當選會更糟

德州天然氣管線爆炸「烈焰沖天」！　4人受傷大規模疏散

普丁第3度增兵！現役軍力達150萬　規模僅次於中國

槍手躲草叢12小時！　趁川普打高爾夫「伸出槍管」被發現

以軍轟「加薩難民營」釀18死！孩童埋瓦礫下　哈瑪斯矢言繼續作戰

再遭企圖暗殺！　白宮：拜登與川普友好通話

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

舒華唱子瑜新歌「雨琦變電音版」　Minnie公認遊戲爛...3秒就結束XD

光良演唱會外國男獻唱《童話》　深情詮釋：我學的第一首中文歌

女記者捲洩密！研究半小時路線、照鏡才離開　見鏡頭臭臉上車

羅時豐姪子拆夥後「重新上片」　媽媽哽咽不捨：不用管別人說什麼

「小沈1500」女記者遭傳喚 見鏡頭臉超臭 ｜20240916 ET午間新聞

賀錦麗49%勝川普46%！　「搖擺州之首」賓州最新民調出爐

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！　日氣象廳預測路徑：從北掃台

研究：未來25年「抗生素抗藥性」恐奪逾3900萬條命　2地區最危險

泰坦號內爆5死「最後訊息」曝光！　前員工揭內幕

川普盛讚特勤局！　批政治風向「太骯髒」：我不當選會更糟

德州天然氣管線爆炸「烈焰沖天」！　4人受傷大規模疏散

普丁第3度增兵！現役軍力達150萬　規模僅次於中國

槍手躲草叢12小時！　趁川普打高爾夫「伸出槍管」被發現

以軍轟「加薩難民營」釀18死！孩童埋瓦礫下　哈瑪斯矢言繼續作戰

再遭企圖暗殺！　白宮：拜登與川普友好通話

搶親喊卡！外資砍中信金80萬張見轉機　考驗新光金持股

蕾菈泰國解放「整身全是洞」！透視比基尼被看光 不P了真面目現形

台灣民意基金會民調／賈永婕出任台北101董事長　四成四民眾支持

洪健益爆蔡壁如涉案　謝寒冰揭「翻車黑歷史」：這傢伙專門演戲的

新加坡質感生活3間必訪店　最好吃可頌、Scentopia香水體驗獅城魅力

10大死因7項和「胖」有關！醫示警「5大代謝症候群」中3點就要當心

凱米颱風過境後屏東縣指定區域　當地居民得自由撿拾漂流木

柯文哲遭羈押中秋無法回家團圓　陳佩琪北所前隔高牆思念丈夫

關子嶺知名飯店泡湯！兒驚見父漂溫泉池溺斃　怒求償330萬吞敗

全台六都「14處中秋合法烤肉地」 一次看　限開放時間、要登記

普渡三公喝威士忌喊沒味道　想喝被制止急勸：有沾到了

國際熱門新聞

小行星困地球！2顆月亮相伴57天

普丁要俄拚生育率　鼓勵女性上班中愛愛

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！

吃超加工食品糖尿病風險增17%　4食物最危險

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

川普再遭暗殺未遂　怪拜登賀錦麗

中國大媽大鬧羽田機場！　日本警察超無奈

普丁再增兵「現役規模達150萬」僅次於中國

川普再遇暗殺未遂　58歲嫌犯被控違反聯邦槍枝法

烏第二大城遭俄軍彈襲！　1死42傷

槍手躲草叢12小時！　趁川普打高爾夫「伸出槍管」被發現

德州天然氣管線爆炸「烈焰沖天」！　4人受傷大規模疏散

日本自民黨總裁選舉　最新民調曝光「石破茂領先」

中國切斷補給　南海菲艦人員吃粥喝雨水撐3週

更多熱門

相關新聞

吃超加工食品糖尿病風險增17%　4食物最危險

吃超加工食品糖尿病風險增17%　4食物最危險

長期以來，超加工食品（ultra-processed food）因富含卡路里、糖分、脂肪，以及鹽，被視為健康殺手。最近，在《刺胳針》上發表的最新研究更揭示，其中有4種超加工食品還可能引發第二型糖尿病，民眾務必要特別留意。

45歲女突發燒、肺炎！驗出綠膿桿菌　多重抗藥性「險無藥救」

45歲女突發燒、肺炎！驗出綠膿桿菌　多重抗藥性「險無藥救」

醫學期刊談健保窘境！1狀況讓醫護「倦怠離職」

醫學期刊談健保窘境！1狀況讓醫護「倦怠離職」

染「黴漿菌併發肺炎」住院好多！醫曝病房塞滿

染「黴漿菌併發肺炎」住院好多！醫曝病房塞滿

市占率5成抗生素「有結塊」！食藥署：回收4590瓶

市占率5成抗生素「有結塊」！食藥署：回收4590瓶

關鍵字：

抗生素抗藥性刺胳針

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

漢來集團「長公子」爆不倫戀　與女秘書婚外情

中秋節3生肖財運炸裂！5生肖甩開陰霾

赤鬼伯伯親揭「初夜」時間地點

快訊／4縣市大雨特報！雨彈狂炸

快訊／竹市虎林國中前「賓士猛撞」釀1死6傷！　學童躺地不起

一周生3颱！雙颱包夾台灣接力甩雨

阿公烈日下「用雙手過馬路」　暖男公主抱

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面