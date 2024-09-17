研究：未來25年「抗生素抗藥性」恐奪逾3900萬條命　2地區最危險

▲醫學界對於抗生素抗藥性發出警告。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

全球抗生素抗藥性研究計畫（GRAM）最新研究指出，若不採取補救措施，2025至2050年，「抗生素抗藥性」將在全球奪走大量性命，預估直接造成逾3900萬人死亡，間接造成另外1.69億人喪命。其中，南亞及撒哈拉以南非洲地區又面臨更大風險。

根據世界衛生組織（WHO）定義，「抗生素抗藥性」指細菌、病毒、真菌、寄生蟲不再對藥物產生反應，可能是因為這些有機體產生基因變化，但更常見原因卻是，在人類或動植物身上，誤用或過度使用藥物，以進行治療、預防或控制感染。

這份研究估計，「抗生素抗藥性」未來25年將在全球造成大量患者喪命。與2022年相比，到了2050年，直接歸因於「抗生素抗藥性」的每年死亡數將達191萬人，間接歸因死亡數則是822萬人，年成長率分別高達68%與75%。

這些死亡數的增加，將為公衛醫療體系與國家經濟造成壓力，到了2030年，更會累計1兆至3.4兆美元的國內生產毛額 （GDP）損失。此外，中低收入國家也面臨著不成比例的負擔，死亡率最高地區都在南亞與撒哈拉以南的非洲地區。

不過研究也指出，如果能讓嚴重感染獲得更良好照護，推出新疫苗避免感染，制訂更明智的藥物協議、適度限制抗生素使用，可以在2025年至2050年之間，拯救9200萬條人命。

這份研究的分析數據來自204國各年齡層的5.2億人病例，資料來源包括醫院數據、死亡紀錄、抗生素使用紀錄，評估22種致病有機體、84種藥物與細菌的結合狀況、11種感染症候群，例如腦膜炎與敗血症。該論文16日被發布在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）。