緝毒犬出動！金門機場加重打擊毒品　警、巡聯合查緝

記者林名揚／金門報導

縣長陳福海多次期許金門為「無毒幸福島嶼」，為有效阻絕毒品於島外，防制海運、航空運輸毒品，不定期結合緝毒犬於港口、機場、貨運站等人流、物流入轄時進行通關偵檢。中秋節前夕，金警、航警及岸巡三方合作，在金門尚義機場執行毒品查緝任務。陳福海也到場視察安檢情況。

▲金門警、航警及岸巡三方合作，並出動緝毒犬在金門尚義機場聯合查緝。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

縣警局局長陳錦文指派刑事警察大隊，再次協調海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊支援緝毒犬機場毒品查緝任務，並與警政署航空警察局臺北分局聯合查緝，在金門航空站協助下，於中秋佳節前，由第九岸巡隊派遣領犬員及緝毒犬，在金門尚義機場貨運到站及入境通關處，執行貨物及人流偵測安檢工作，金警、航警及岸巡三方合作，再次以具體行動打擊毒品運輸，展現共同維護金門治安的決心。

陳錦文表示，「黑、金、槍、毒、詐」是當前治安工作重點項目，而查緝毒品保障民眾安全及身心健康更是警察責無旁貸的工作，縣警局除持續督屬落實查緝毒品犯罪各項執行策略，並持續與本轄檢、調、海巡、憲兵、關務及航警等單位保持密切合作及通報機制，運用緝毒犬優勢，強化偵檢能力，共同打擊毒品犯罪，達到斷絕毒品流通管道之目的。

陳福海體恤相關單位協助緝毒工作順遂執行之辛勞，適逢中秋佳節慰勉各單位，特致贈加菜金，另亦呼籲民眾切勿以身試法，相關單位將以鐵腕持續掃蕩毒品，向上溯源擴大偵辦，徹底打擊毒品犯罪，並把反毒教育深入金門縣每一個角落，讓民眾遠離毒害，使金門成為人民安居樂業之福地。