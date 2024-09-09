找大學生人頭租套房當毒品倉庫　「埋包」躲查緝賣全台5人落網

▲▼警方查獲竹聯幫份子在全台販毒，還租套房當據點。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心今年4月查獲趙姓男子擔任販毒集團控台人員，負責販毒集團派工、薪酬發放及倉庫管理等重要工作，向上溯源查緝後，發現他媒介竹聯幫份子在全台販售大麻、愷他命、搖頭丸等毒品，並以「埋包」的方式將毒品分送到不特定點放置，再通知下游買家前往取貨，集團甚至以人頭租學生套房當作據點，以躲避警方查緝。

警方指出，今年4月趙姓男子因違反毒品危害防制條例遭查獲到案，分析他使用網路通訊資料，發現趙男媒介竹聯幫成員將毒品販賣予各販毒集團，先由許姓男子將毒品交付給集團「倉庫人員」李姓女子後，再依每天訂單分裝貨物不定點放置，由陳姓「埋包手」運輸配送至全台各地。

警方追查期間，這個販毒集團在內湖、木柵、新店等地不斷轉換藏匿毒品地點，最後許姓男子還找來大學生作為人頭，租賃台北市士林區某大學旁分租套房作為組織成員分裝（調合）毒品之工作處所，其他學生租客於警方查緝時甚為震警，對於隔壁房間成為幫派販毒據點，混然不知。

警方循線逮捕共犯及供毒上游陳、吳、許、徐姓男子及李姓女子等5人到案，訊後依違反毒品防治條例送辦。